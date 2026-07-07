影／男持善心代金券硬要找40元 遭拒竟暴走砸嘉義火雞肉飯店

嘉義市西區一家火雞肉飯店今天中午發生消費糾紛，一名35歲李姓男子持善心代金券購買200元餐點，要求店家找回40元現金遭拒，店家依規定提出改以2張代金券加40元現金付款，現場一名熱心阿伯甚至主動掏錢代墊40元，男子仍拒絕接受，情緒失控砸毀店內物品、推打他人。警方到場勸導無效，依法將男子帶返派出所保護管束。

警方表示，上午11時55分接獲報案，李男因購買便當衍生付款糾紛，現場大聲咆哮、情緒激動，影響店家營業及其他顧客安全，員警多次勸導仍未改善，因此依法採取必要強制力，將人帶返北興派出所實施保護管束。

網友在Threads發文表示，男子當時欲以3張面額80元的善心代金券支付200元餐費，並要求店家找回40元現金。店家解釋代金券不能找零，建議改用2張代金券再補40元現金即可，但男子堅持要求找零，雙方因此爆發口角。

貼文指出，現場一名阿伯見狀主動掏出40元想幫忙解圍，男子卻仍拒絕，隨即砸店、推打他人，現場多名民眾合力將他壓制，直到警方趕抵處理。

引發糾紛的善心代金券券面其實已明載使用規定，其中第1點寫明，超出券額部分須由持券人自行補足；第2點更註明「實物餐券不找零，合作商家應拒絕持用人折換現金」，顯示店家當時提出的付款方式符合代金券使用規定。

警方表示，詳細糾紛原因及是否涉及毀損、傷害等責任，仍待進一步釐清。

引發付款糾紛的善心代金券，券面明載「實物餐券不找零」，不得折換現金。記者李宗祐／翻攝