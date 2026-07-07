15元搞癱百萬電車…宜蘭阿北「朝特斯拉灌三秒膠」 車主氣炸提告

百萬電車開不了，罪魁禍首竟是十幾元的三秒膠！宜蘭一名特斯拉車主日前欲取車時，竟然發現車窗無法下降，車門也無法閉合，愛車第一次被迫搭上拖吊車。原廠技師翻遍電路與零件都查無異狀，直到仔細檢視車窗縫隙，赫然發現被灌滿已經硬化的膠體，造成整輛車無法運作，車主怒氣提告。

這起離譜的車損事故發生在宜蘭市中山路，33歲林姓被害人百思不得其解，直到回放車上的「哨兵模式」畫面，驚見當時一名推著助行器的老翁，神情自若地朝兩扇車窗淋上三秒膠。車主事後痛心貼文，自己與對方無冤無仇、互不相識，事後試圖打電話溝通調解，不料阿北不但否認犯行，更掛斷電話，讓車主更生氣，決定提出毀損告訴。

事件在網路引發熱議，多數網友直呼「太扯」、「好誇張」，紛紛留言「阿北是高手，用15元成本搞癱一輛車」、「手法太熟練了」、「幸好是特斯拉，如果是其他車種，可能抓不到兇手」。雖然阿北的行為不對，但也有網友猜測，可能是車子擋到人家門口才遭到報復。

宜蘭警分局循線找到86歲蕭姓老翁，並聯絡被害女子製作筆錄，老翁疑因不滿有車子停在門口才灌入三秒膠，被害女子將提出毀損刑事告訴，轄區派出所已經告誡老翁勿再有是類行為，若因一時衝動而任意破壞他人物品，將涉刑法第 354條一般毀損罪，可處2年以下有期徒刑、拘役或500元以下罰金。

老翁不滿有人把車子停在門口，拿三秒膠灌入車窗，造成整輛特斯拉電車都動彈不得。警方告誡老翁此舉涉刑法毀損罪，可處2年以下有期徒刑、拘役或500元以下罰金。圖／警方提供