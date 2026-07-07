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防鋰電池火災 北市消防提醒避免長時間充電7要項

中央社／ 台北7日電

3C用品充電起火事件頻傳，台北市消防局今天表示，常見原因為鋰電池長時間充電、使用無合格標章的充電式電器產品，提醒民眾應注意避免鋰電池摔落等7要項，以防火災發生。

消防局發布新聞稿表示，許多民眾睡前習慣將手機、掃地機器人或行動電源充電，看似平常不過的充電習慣，若使用不合格充電設備，或長時間無人看管，可能成為火災發生的原因。

消防局說，從過去案例發現，鋰電池致災最常見原因是電池長時間充電，以及使用未有合格標章的充電式電器產品，為防範鋰電池火災的發生，提醒民眾應注意7大事項。

7大注意事項包括，避免鋰電池擠壓、摔落、碰撞，或自行拆解及改裝；不得於陽光直射、高溫、潮濕環境下充電或使用；避免於無人看管、外出或睡眠期間進行充電；充電時應保持周邊環境淨空，切勿堆放可燃物，以防蓄熱引燃。

此外，避免過度充電或過度放電，以降低電池劣化及失效風險；若發現電池變形、膨脹、異常發熱、冒煙或漏液等情形，應立即停止使用並妥善處置；最後，選購具商品檢驗標識合格產品，並確實依照使用說明書操作。

消防局呼籲，民眾務必提高警覺，落實安全充電與定期檢查，才能有效防範鋰電池火災，保障生命財產安全。

火災 北市

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