民眾踴躍競價 執行署台南分署拍出桃檢委託小船、南檢委託挖土機

法務部行政執行署台南分署今天拍賣出桃園地檢署囑託標的明豐168自用小船，拍賣價金為93萬元，以及台南地檢署囑託標的3部挖土機，拍賣價金302萬元；另其他查封的標的總計拍出中華自用小貨車、中華小廂型車、中華貨車、國瑞汽車等，合計拍賣價金為21萬1000元。

台南分署今天配合法務部行政執行署123（每月第1個星期2下午3點）聯合拍賣日，法拍會上午10時起在分署二樓拍賣室登場，今日最吸晴的標的物是明豐168自用小船，訂有底價，起拍價為55萬元；拍賣官宣布開始拍賣後，有6組應買人競相出價，最終以93萬元拍定。

另外還有較吸睛的拍賣標的有，2018年份中華自用小貨車，1299CC，該車輛僅滯欠公路使用養護安全管理費4800元，第一次拍賣，未訂底價，由於實用性高，有5組民眾踴躍參與競價，在此起彼落的加價聲後，最後以18萬9000元拍定。

明豐168自用小船拍賣價金93萬元將解繳桃園地檢署，3部挖土機拍賣價金302萬元將解繳台南地檢署；分署提醒，聯合拍賣會將持續推出物超所值的拍賣、變賣物件，供民眾撿好康。相關的拍賣訊息，請民眾密切注意台南分署的官網及FB。

法務部行政執行署台南分署今天拍賣出台南地檢署囑託標的3部挖土機，拍賣價金302萬元。圖／台南分署提供

台南分署法拍會今天上午10時起在分署二樓拍賣室登場，民眾踴躍參與競價，加價聲在此起彼落。圖／台南分署提供