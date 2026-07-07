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名人幼兒園虐童案…警依傷害、妨害發育罪將6嫌送辦 家屬大罵良心何在
基隆市名人幼兒園發生虐童事件，警方今天通知負責人、園長和4名教保服務人員到案說明，製作筆錄後，下午依涉嫌傷害罪、妨害幼童發育罪將6嫌送辦。兩名男子對著嫌犯大喊「有沒有良心」、「良心何在」，作勢要理論，被員警制止。
周姓男子6月中旬發現讀名人幼兒園的兒子上臂有瘀青，驗傷提告，進而揭露幼兒園教保服務人員不當對待幼兒事件，外界觀看幼兒園監視器影像後義憤填膺，後續共有10名家長提告。
基隆地檢署檢察官指示基隆警三分局約談嫌犯，包括基市府已公布姓名的中班教保員林佳靜、劉可婕，以及名人幼兒園林姓負責人、劉姓園長和大班楊姓、黃姓教保人員。
警方製作筆錄後，下午將6名涉嫌人帶出分局，準備上車移送基隆地檢署複訊時，多名家長和關心案件的人在分局外觀看，其中兩人衝上前，對著劉姓園長大喊有沒有良心、良心何在、為什麼躲起來，在旁戒護的員警隨即攔下兩男，6嫌也陸續上車前往地檢署。
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