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名人幼兒園虐童案…警依傷害、妨害發育罪將6嫌送辦 家屬大罵良心何在

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市名人幼兒園發生虐童事件，警方今天通知負責人、園長和4名教保服務人員到案說明，製作筆錄後，下午依涉嫌傷害罪、妨害幼童發育罪將6嫌送辦。兩名男子對著嫌犯大喊「有沒有良心」、「良心何在」，作勢要理論，被員警制止。

周姓男子6月中旬發現讀名人幼兒園的兒子上臂有瘀青，驗傷提告，進而揭露幼兒園教保服務人員不當對待幼兒事件，外界觀看幼兒園監視器影像後義憤填膺，後續共有10名家長提告。

基隆地檢署檢察官指示基隆警三分局約談嫌犯，包括基市府已公布姓名的中班教保員林佳靜、劉可婕，以及名人幼兒園林姓負責人、劉姓園長和大班楊姓、黃姓教保人員。

警方製作筆錄後，下午將6名涉嫌人帶出分局，準備上車移送基隆地檢署複訊時，多名家長和關心案件的人在分局外觀看，其中兩人衝上前，對著劉姓園長大喊有沒有良心、良心何在、為什麼躲起來，在旁戒護的員警隨即攔下兩男，6嫌也陸續上車前往地檢署。

基隆警方今依傷害、妨害幼童發育罪，將名人幼兒園虐童案6名嫌犯移送基隆地檢署偵辦，兩男子對著嫌犯大喊「有沒有良心」、「良心何在」，被員警制止。記者邱瑞杰／攝影
基隆警方今依傷害、妨害幼童發育罪，將名人幼兒園虐童案6名嫌犯移送基隆地檢署偵辦，兩男子對著嫌犯大喊「有沒有良心」、「良心何在」，被員警制止。記者邱瑞杰／攝影

基隆市名人幼兒園發生虐童事件，警方今依傷害、妨害幼童發育罪嫌，將幼兒園負責人、園長和4名教保服務人員移送基隆地檢署偵辦。記者邱瑞杰／攝影
基隆市名人幼兒園發生虐童事件，警方今依傷害、妨害幼童發育罪嫌，將幼兒園負責人、園長和4名教保服務人員移送基隆地檢署偵辦。記者邱瑞杰／攝影

基隆市名人幼兒園發生虐童事件，警方今依傷害、妨害幼童發育罪嫌，將幼兒園負責人、園長和4名教保服務人員移送基隆地檢署偵辦。記者邱瑞杰／攝影
基隆市名人幼兒園發生虐童事件，警方今依傷害、妨害幼童發育罪嫌，將幼兒園負責人、園長和4名教保服務人員移送基隆地檢署偵辦。記者邱瑞杰／攝影

基隆警方今依傷害、妨害幼童發育罪，將名人幼兒園虐童案6名嫌犯移送基隆地檢署偵辦，兩男子對著嫌犯大喊「有沒有良心」、「良心何在」，被員警制止。記者邱瑞杰／攝影
基隆警方今依傷害、妨害幼童發育罪，將名人幼兒園虐童案6名嫌犯移送基隆地檢署偵辦，兩男子對著嫌犯大喊「有沒有良心」、「良心何在」，被員警制止。記者邱瑞杰／攝影

幼兒園 基隆 虐童

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