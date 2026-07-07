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科技透視火場及空中即時偵搜 市民捐贈無人機、熱顯像儀助攻台南消防

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

為強化台南市科技智慧救災能力及提升消防人員執勤安全，市民李慧貞今日捐贈消防局無人機及個人熱顯像儀等裝備器材，總價值90萬元，協助消防員於各類災害現場執行偵察、搜救、安全監控及訓練等任務時，能以科技透視火場、空中即時偵搜，有效提升整體救災效能。

消防局指出，李慧貞熱心公益、回饋社會，本次捐贈的無人機具備高機動性及空拍偵蒐能力，可即時掌握火場、山域、水域及大型災害現場環境資訊，協助指揮官迅速研判災情與部署救援策略，精進消防戰術、救災品質與現場人員安全管理防護。

另個人熱顯像儀具備320 x 240高解析熱感測器，每秒更新頻率超過25Hz，可在濃煙、低能見度或停電環境中協助救災人員辨識熱源、尋找受困民眾及安全撤離路線，強化火場態勢感知能力，兼具輕量化與耐用特性，非常適合第一線消防救災使用，亦可作為教育訓練及災後檢討用途。

李慧貞表示，希望透過此次捐贈，協助消防及義消人員於高風險災害環境中擁有更完善的科技裝備與安全保障，守護市民生命財產安全，並向所有辛勞執勤的第一線救災人員表達敬意。

消防局長楊宗林表達誠摯感謝，指出民間力量的支持是消防持續精進的重要後盾，透過科技化裝備導入，不僅可提升災害應變效率，更能有效保障第一線消防及義消人員執勤安全，未來也將持續精進智慧救災量能，共同打造更安全、更具韌性的城市環境。

台南市民李慧貞今日捐贈消防局無人機及個人熱顯像儀等裝備器材，總價值90萬元，有效提升整體救災效能。圖／消防局提供
台南市民李慧貞今日捐贈消防局無人機及個人熱顯像儀等裝備器材，總價值90萬元，有效提升整體救災效能。圖／消防局提供

無人機 消防員 台南

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