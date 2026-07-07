影／滿載西瓜貨車自撞邊坡！當場直接「開賣」200元1顆 村民撿便宜

巴威颱風進逼，不少農民趕出貨，南投仁愛今一輛滿載大西瓜的大貨車行經台14甲線下坡失控，衝入對向車道自撞邊坡，駕駛骨折受傷送醫。而因其車斗載滿大西瓜，車身太重難以拖吊，為減重只好以每顆200元當場賣瓜，村民意外撿便宜。

據了解，鄭姓男子今晨6時許駕駛滿載大西瓜的大貨車行駛於台14甲線合歡山公路，行經定遠新村附近一處下坡時，疑煞車失靈，整輛車失控逆向衝入對向車道自撞邊坡後，卡進側溝才停止，撞擊力道猛烈，車頭毀損，車上西瓜噴飛碎裂。

由於，該輛大貨車車斗上載運大量西瓜，車體重量過重，影響拖吊作業，為減輕車子重量，貨車人員只能當場賣起西瓜，拜託附近居民幫忙宣傳賣瓜，原本每顆要價約300至500元不等的大西瓜，以200元販售，意外讓當地村民撿了便宜。

警方表示，鄭男駕車由松岡往霧社方向行駛，行經該路段時失控自撞邊坡，骨折送醫，幸生命無礙，車上2人未受傷，事發後為進行拖吊，期間暫時封閉一個車道。而經檢測，駕駛酒測值為零，也無毒駕，詳細肇事原因仍待進一步調查釐清。

警方也呼籲，山區道路蜿蜒，駕駛車輛前往山區，應使用低速檔行駛，注意行車距離，降低交通事故發生風險，以維行車安全。

大貨車因車斗載滿大西瓜，車身太重難以拖吊，為減重只好以每顆200元當場賣瓜，村民意外撿便宜。圖／民眾提供

大貨車因車斗載滿大西瓜，車身太重難以拖吊，為減重只好以每顆200元當場賣瓜，村民意外撿便宜。圖／民眾提供

大貨車因車斗載滿大西瓜，車身太重難以拖吊，為減重只好以每顆200元當場賣瓜，村民意外撿便宜。圖／民眾提供