快訊

長榮爆內線交易…檢調懷疑張國華布下金融陷阱 三弟張國政慘被「割韭菜」

請粉絲吃海底撈花了80萬？李多慧露面全說了

決戰英特爾！外資驚爆台積電神祕武器 將在2028年提前上陣

聽新聞
0:00 / 0:00

影／滿載西瓜貨車自撞邊坡！當場直接「開賣」200元1顆 村民撿便宜

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

巴威颱風進逼，不少農民趕出貨，南投仁愛今一輛滿載大西瓜的大貨車行經台14甲線下坡失控，衝入對向車道自撞邊坡，駕駛骨折受傷送醫。而因其車斗載滿大西瓜，車身太重難以拖吊，為減重只好以每顆200元當場賣瓜，村民意外撿便宜。

據了解，鄭姓男子今晨6時許駕駛滿載大西瓜的大貨車行駛於台14甲線合歡山公路，行經定遠新村附近一處下坡時，疑煞車失靈，整輛車失控逆向衝入對向車道自撞邊坡後，卡進側溝才停止，撞擊力道猛烈，車頭毀損，車上西瓜噴飛碎裂。

由於，該輛大貨車車斗上載運大量西瓜，車體重量過重，影響拖吊作業，為減輕車子重量，貨車人員只能當場賣起西瓜，拜託附近居民幫忙宣傳賣瓜，原本每顆要價約300至500元不等的大西瓜，以200元販售，意外讓當地村民撿了便宜。

警方表示，鄭男駕車由松岡往霧社方向行駛，行經該路段時失控自撞邊坡，骨折送醫，幸生命無礙，車上2人未受傷，事發後為進行拖吊，期間暫時封閉一個車道。而經檢測，駕駛酒測值為零，也無毒駕，詳細肇事原因仍待進一步調查釐清。

警方也呼籲，山區道路蜿蜒，駕駛車輛前往山區，應使用低速檔行駛，注意行車距離，降低交通事故發生風險，以維行車安全。

大貨車因車斗載滿大西瓜，車身太重難以拖吊，為減重只好以每顆200元當場賣瓜，村民意外撿便宜。圖／民眾提供
大貨車因車斗載滿大西瓜，車身太重難以拖吊，為減重只好以每顆200元當場賣瓜，村民意外撿便宜。圖／民眾提供

大貨車因車斗載滿大西瓜，車身太重難以拖吊，為減重只好以每顆200元當場賣瓜，村民意外撿便宜。圖／民眾提供
大貨車因車斗載滿大西瓜，車身太重難以拖吊，為減重只好以每顆200元當場賣瓜，村民意外撿便宜。圖／民眾提供

大貨車因車斗載滿大西瓜，車身太重難以拖吊，為減重只好以每顆200元當場賣瓜，村民意外撿便宜。圖／民眾提供
大貨車因車斗載滿大西瓜，車身太重難以拖吊，為減重只好以每顆200元當場賣瓜，村民意外撿便宜。圖／民眾提供

一輛滿載大西瓜的大貨車行經台14甲線下坡失控，逆向自撞邊坡，駕駛骨折受傷送醫。圖／警方提供
一輛滿載大西瓜的大貨車行經台14甲線下坡失控，逆向自撞邊坡，駕駛骨折受傷送醫。圖／警方提供

南投 西瓜 車禍 巴威颱風

延伸閱讀

影／直撞路口分隔島 高雄湖內自小客車駕駛送醫不治

影／變換車道撞移動豪宅！邁巴赫S500駕駛被撞 反成酒駕現行犯

用路人注意 國1北上彰化2起重大事故 聯結車撞護欄翻覆、大貨車火燒車

有詭？龍潭小客貨車凌晨自撞分隔島翻覆 駕駛消失了

相關新聞

87歲房客持菜刀割傷71歲房東 為索討3千元社維法送辦

台北市婁姓老翁向陳姓老翁租屋居住，雙方疑發生金錢糾紛，婁前天持菜刀向陳索討3千元，拉扯時割傷陳左手腕，陳經包紮無大礙，否認欠錢，不提告傷害罪，警詢後將婁依社會秩序維護法函送。

民眾踴躍競價 執行署台南分署拍出桃檢委託小船、南檢委託挖土機

法務部行政執行署台南分署今天拍賣出桃園地檢署囑託標的明豐168自用小船，拍賣價金為93萬元，以及台南地檢署囑託標的3部挖土機，拍賣價金302萬元；另其他查封的標的總計拍出中華自用小貨車、中華小廂型車、中華貨車、國瑞汽車等...

名人幼兒園虐童案…警依傷害、妨害發育罪將6嫌送辦 家屬大罵良心何在

基隆市名人幼兒園發生虐童事件，警方今天通知負責人、園長和4名教保服務人員到案說明，製作筆錄後，下午依涉嫌傷害罪、妨害幼童發育罪將6嫌送辦。兩名男子對著嫌犯大喊「有沒有良心」、「良心何在」，作勢要理論，被員警制止。

影／滿載西瓜貨車自撞邊坡 當場直接「開賣」200元1顆村民撿便宜

巴威颱風進逼，不少農民趕出貨，南投仁愛今一輛滿載大西瓜的大貨車行經台14甲線下坡失控，衝入對向車道自撞邊坡，駕駛骨折受傷送醫。而因其車斗載滿大西瓜，車身太重難以拖吊，為減重只好以每顆200元當場賣瓜，村民意外撿便宜。

限停貨車格提早5分鐘遭拖吊 警認作業不符規定

新北市新店區一名許姓男子今天上午將自小客車停放在寶中路貨車專用停車格，卻疑因拖吊時間提早5分鐘遭拖吊，引發爭議。新店分局表示，經檢視違規照片後，發現拖吊時間不符交通裁罰規定，已立即通知民營拖吊場處理，確認車主無須繳納罰單及保管費，若有車損也將由拖吊業者負責後續處理。

駕駛注意！台南上半年闖紅燈、測速桿王、科技執法十大取締路口出爐

台南市交通警察大隊今統計今年上半年1至6月科技執法前十大取締路口，排名第一名的是永康區中正北路與永安路口，以5337件奪冠，固定桿取締闖紅燈第一名也在此路口，開罰4346件；至於固定桿取締超速，桿王在永康區高速一街2段與永二街245巷26弄口，開罰6413件。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。