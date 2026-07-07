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限停貨車格「提早5分鐘」遭拖吊 警認作業不符規定

聯合報／ 記者張策／新北即時報導

新北市新店區一名許姓男子今天上午將自小客車停放在寶中路貨車專用停車格，卻疑因拖吊時間提早5分鐘遭拖吊，引發爭議。新店分局表示，經檢視違規照片後，發現拖吊時間不符交通裁罰規定，已立即通知民營拖吊場處理，確認車主無須繳納罰單及保管費，若有車損也將由拖吊業者負責後續處理。

新店分局指出，交通分隊程姓警員今天上午10時55分執行拖吊勤務，在新店區寶中路111號前，拖吊35歲許姓男子停放於貨車專用停車格內的自小客車，並依規定拖吊返場。

不過，警方表示，拖吊後檢視違規照片時，發現違規時間為上午10時55分，不符合相關交通裁罰規定，因此立即通知民營拖吊場辦理後續處置。

警方表示，經查證後，認定許男無須繳交罰單及車輛保管費，並於現場讓車主直接將車駛離。至於車輛若因拖吊造成損傷，已責請民營拖吊業者負責後續處理，以維護雙方權益。

新店區寶中路貨車專用停車格發生拖吊爭議，警方事後認定拖吊時間不符交通裁罰規定，車主免繳罰單及保管費，車損則由民營拖吊業者負責後續處理。記者張策／翻攝
新店區寶中路貨車專用停車格發生拖吊爭議，警方事後認定拖吊時間不符交通裁罰規定，車主免繳罰單及保管費，車損則由民營拖吊業者負責後續處理。記者張策／翻攝

新北 停車格

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