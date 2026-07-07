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駕駛注意！台南上半年闖紅燈、測速桿王、科技執法十大取締路口出爐

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南市交通警察大隊今統計今年上半年1至6月科技執法前十大取締路口，排名第一名的是永康區中正北路與永安路口，以5337件奪冠，固定桿取締闖紅燈第一名也在此路口，開罰4346件；至於固定桿取締超速，桿王在永康區高速一街2段與永二街245巷26弄口，開罰6413件。

台南市目前共設置72處科技執法，今年1至6月，取締件數前5名為永康區中正北路與永安路口（5337件）、北區小東路與勝利路口（3172件）、永康區中華路與中央路口（2223件）、新市區臺19甲線與西拉雅大道（1399件）、永康區復興路與高速一街二段口（1398件）。

6至10名則為南區大成路與國民路口（1348件）、仁德區中山路與中正路三段路口（1117件）、南區中華西路與新興路口（1089件）、北區中華北路與觀海橋路口（972件）、南區西門路與健康路口（915件）；上半年取締總件數3萬2798件。

交大指出，科技執法主要取締項目包括：闖紅燈、紅燈越線、紅燈右轉、違規停車、違規臨時停車、未依標誌標線行駛、未停讓行人等；設置科技執法後，各大路口發生車禍次數減少，科技執法與相關照相固定桿用意在於降低交通事故發生率，提醒、警示民眾確實遵守號誌，絕非為了開罰。

交大也統計上半年固定桿取締超速排名，桿王在永康區高速一街二段與永二街245巷26弄路口（6413件），其餘依序為新市區臺1線317.7公里（4756件）、南區永成路2段369號往南70公尺處（4278件）、東山區165線18.82公里（3068件）、安南區安吉路3段近安順庄大道（2960件）。

6至10名則為玉井區臺84線40.38公里（1945件）、麻豆區市道173線紀安國小前（1918件）、白河區市道172線與木屐寮路口（1392件）、後壁區市道172線與南76線路口（1385件）、龍崎區市道182線28.5公里（1303件）；上半年取締總件數4萬896件。

另外，固定桿取締闖紅燈，第一名與科技執法第一名同路口為永康區中正北路與永安路口（4346件），其餘依序為仁德區文德路與中山路口（1870件）、安南區北安路與怡安路口（854件）、永康區高速一街二段與永二街245巷26弄路口（829件）、東區東門路和崇學路口（580件）。

6至10名則為白河區市道172線與木屐寮路口（395件）、永康區復興路與高速一街二段口（391件）、永康區中華路與中華二路口（373件）、東區東門路與自由路口（340件）、東區中華東路與東門路口（278件）；上半年取締總件數1萬2770件。

台南上半年闖紅燈、測速桿王、科技執法十大取締路口出爐 ，固定桿闖紅燈上半年取締總件數1萬2770件。圖／交大提供
台南上半年闖紅燈、測速桿王、科技執法十大取締路口出爐 ，固定桿闖紅燈上半年取締總件數1萬2770件。圖／交大提供

台南上半年闖紅燈、測速桿王、科技執法十大取締路口出爐 ，固定桿超速上半年取締總件數4萬896件。圖／交大提供
台南上半年闖紅燈、測速桿王、科技執法十大取締路口出爐 ，固定桿超速上半年取締總件數4萬896件。圖／交大提供

台南上半年闖紅燈、測速桿王、科技執法十大取締路口出爐 ，科技執法上半年取締總件數3萬2798件。圖／交大提供
台南上半年闖紅燈、測速桿王、科技執法十大取締路口出爐 ，科技執法上半年取締總件數3萬2798件。圖／交大提供

台南市交通警察大隊今統計今年上半年1至6月科技執法前十大取締路口，排名第一名的是永康區中正北路與永安路口。圖／截自Google Maps
台南市交通警察大隊今統計今年上半年1至6月科技執法前十大取締路口，排名第一名的是永康區中正北路與永安路口。圖／截自Google Maps

台南市交通警察大隊今統計今年上半年1至6月固定桿闖紅燈前十大取締路口，排名第一名的也是永康區中正北路與永安路口。圖／截自Google Maps
台南市交通警察大隊今統計今年上半年1至6月固定桿闖紅燈前十大取締路口，排名第一名的也是永康區中正北路與永安路口。圖／截自Google Maps

台南 科技執法

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