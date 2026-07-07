中壢分局警員派出所宿舍頭部中彈 送醫5日後不治

桃園市中壢警分局張姓警員三日中午在派出所勤務宿舍頭部中彈，同事發現後立即連絡救護車送醫，這幾天在林口長庚醫院搶救，市長張善政還前往探視及安慰家屬，允諾全力提供最大的幫助，不過張仍不幸於今天上10時過後不治。

30歲的張姓警員2016年12月分發至中壢警分局派出所服務，最近5年考績都甲等，結婚後育有一女兒，事故發生送醫後，分局長林鼎泰和同事都為他集氣，也到醫院探望，今日上午過10點2分傳來回天乏術的消息，同事們還是感到不捨，分局表示將全力協助家屬辦理善後相關事宜。

張善政日前連兩天在臉書談及，張姓警員是同事眼中最可靠的夥伴，工作認真負責，許多陪同前來醫院的同仁，眼眶都是紅的。他也向家屬承諾，市府會全力協助員警的醫療與後續照顧，也會協助警察局，將第一線同仁的勤務負荷調整、心理支持當作最重要的事來做。