不法獲利折合新台幣達2148萬7371元。圖：桃檢提供

一個由柬埔寨機房為首的「假商城投資」詐欺集團，涉嫌委託徐姓工程師架設假冒國外知名品牌的假商城網站。集團成員透過交友軟體結識被害人，佯稱投資商品買賣可獲高額利潤，實則由陳姓高階幹部、黃姓中階幹部於後台操控虛假交易，致36名被害人受騙轉出泰達幣，不法獲利折合新台幣達2148萬7371元。檢方近日偵結起訴，針對陳姓、黃姓及徐姓等3人各次犯行，分別求處3年至3年6月以上有期徒刑。陳姓、黃姓被告聲押獲准。

陳姓、黃姓被告等人在假商城網站之後台操控虛假商品交易及「出金」，製造獲利假象。圖：桃檢提供

此案詐欺集團是由位在柬埔寨詐騙機房之暱稱「P哥」之人為首，陳姓被告為該詐欺集團之高階幹部，負責管理旗下中階幹部及「機手」，黃姓被告為該詐欺集團之中階幹部，負責管理旗下「機手」及此案詐欺集團所管領、使用之虛擬貨幣電子錢包，徐姓被告則是協助本案詐欺集團架設及維護假商城網站之電腦工程師。他們的詐騙模式為先由位在柬埔寨詐騙機房之數名「機手」利用交友軟體結識不特定之被害人，透過聊天培養感情博取信任後，即向被害人佯稱可在其提供之假商城網站開設店鋪、操作商品買賣可賺取高額獲利，過程中陳姓、黃姓被告等人在假商城網站之後台操控虛假商品交易及「出金」，製造出投資上開假商城網站可從中獲利之假象，致該等被害人均陷於錯誤，而使用此案詐欺集團委託徐姓被告架設之假冒國外知名品牌「Lookfantastic」、「Migros」、「Ocado」、「Overstock」、「Cloudbuy」、「Cloud Market」之假商城網站操作商品買賣，並將泰達幣轉出至此案詐欺集團所有之電子錢包，再由黃姓被告旋即將該等USDT轉出，以隱匿上開詐欺取財犯罪所得之去向。

桃檢民生專組檢察官王念珩指揮內政部警政署刑事警察局、桃園市警察局刑事警察大隊及中壢分局，偵辦陳姓、黃姓、徐姓被告等人所組成之「假商城投資」詐欺集團案，於近日偵查終結，認被告3人均涉犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織、詐欺犯罪危害防制條例第44條第1項第1款、刑法第339條之4第1項第2款、第3款之3人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財及洗錢防制法第19條第1項之洗錢等罪嫌而提起公訴，並審酌被告3人為牟私利，分工細膩且詐騙被害人數眾多，嚴重危害社會治安，就此案詐欺集團高階幹部即陳姓被告、中階幹部即黃姓被告所涉36次加重詐欺犯行，每次犯行均求處有期徒刑3年6月以上，就協助此案詐欺集團架設及維護假商城網站之電腦工程師即徐姓被告所涉36次加重詐欺犯行，則各次犯行均求處有期徒刑3年以上，以示嚴懲。

桃檢表示，此案經執行搜索、拘提後，向法院聲請羈押陳姓、黃姓被告獲准，並查扣被告3人犯罪所用之手機及此案詐欺集團所管領、使用之虛擬貨幣電子錢包內之USDT共計3萬3619.0557顆，市值約逾100萬元。此案詐欺集團以此方式詐欺被害人36名，不法獲利之USDT總計高達68萬2138.7667顆，約2148萬7371元。

詐欺集團之詐欺手法層出不窮、屢屢翻新，桃檢特別呼籲民眾，網路交友及投資應保持警覺，切勿輕信來路不明之投資平台或高額獲利話術，民眾進行任何投資前務必謹慎查證，若遇有可疑情形，請立即撥打「165」反詐騙專線，或向鄰近警察機關報案，以免財產遭受損失。

本文章來自《桃園電子報》。原文：假商城投資詐36人吸金逾2千萬 桃檢起訴3人求重刑