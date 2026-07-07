快訊

太空視角直擊巴威！「完美颱風眼」震撼曝光 沖繩先拉警報11日接近台灣

日本戰犯難逃法網！東京大審幕後的大國交易秘辛

諷刺！交通部力堵毒駕 轄下氣象署技士博愛特區逆向毒駕遭逮

聽新聞
0:00 / 0:00

女為救愛犬跌落水溝受困 桃園保大伸援手解驚魂

桃園電子報／ 桃園電子報

1365392 0
員警了解後隨即展開救援，成功化解一場驚魂。圖：讀者提供

桃園保安警察大隊昨(6)日前執行解送通緝犯嫌歸案任務，將通緝犯嫌送往台東地方法院。沒想到北返途經花蓮時，路旁突然衝出一名神情極度驚慌的男子，臉色發白、拼命向警車揮手，聲稱其女友為了救跌落水溝的愛犬，結果雙雙受困在內。員警了解後隨即展開救援，成功化解一場驚魂。

1365393 0
員警憑藉俐落身手與車內裝備，順利將這對「落難母子」安全拉上岸。圖：讀者提供

警方說明，女主人為了救不慎跌落的愛犬，一時心急跟著跳進溝渠，結果雙雙與愛犬受困在溝底無法動彈。員警見狀立刻開啟救援模式，憑藉俐落身手與車內裝備，順利將這對「落難母子」安全拉上岸。

驚魂未定的女主人緊緊抱著毛孩，與岸上家屬不斷向這群「從天而降的桃園戰警」連聲道謝，連驚魂未定的毛小孩「小乖」，也對著警方拼命向警方狂搖尾巴，似乎在表達感謝之意，這也成了員警長途奔波的另類插曲。

本文章來自《桃園電子報》。原文：女為救愛犬跌落水溝受困 桃園保大伸援手解驚魂

桃園 女友 花蓮

延伸閱讀

桃警攔違停意外逮6失聯移工 車內通緝犯落網崩潰哀號

有詭？龍潭小客貨車凌晨自撞分隔島翻覆 駕駛消失了

公廁糞坑地板崩塌女子直插、排泄物深至腰 受困3小時慘了

竹圍漁港穆斯林法會湧1.2萬人 大園警宣導微電車相關法規

相關新聞

駕駛注意！台南上半年闖紅燈、測速桿王、科技執法十大取締路口出爐

台南市交通警察大隊今統計今年上半年1至6月科技執法前十大取締路口，排名第一名的是永康區中正北路與永安路口，以5337件奪冠，固定桿取締闖紅燈第一名也在此路口，開罰4346件；至於固定桿取締超速，桿王在永康區高速一街2段與永二街245巷26弄口，開罰6413件。

中壢分局警員派出所宿舍頭部中彈 送醫5日後不治

桃園市中壢警分局張姓警員三日中午在派出所勤務宿舍頭部中彈，同事發現後立即連絡救護車送醫，這幾天在林口長庚醫院搶救，市長張善政還前往探視及安慰家屬，允諾全力提供最大的幫助，不過張仍不幸於今天上10時過後不治。

車還停門口人卻失聯3天 朴子警研判屋內救回7旬翁

嘉義縣朴子市日前發生一起驚險的獨居長者受困案。一名獨居於朴子市松華里牛挑灣的年約70 歲吳姓老翁，因連續三天與家人失去聯絡，且鄰居也未見其出門，家屬擔心發生意外，急忙撥打110向警方求助。

少女烈日騎腳踏車迷路嘴唇發白3小時沒喝水 台中警及時尋獲

台中一名少女前天與家人到台中市大雅區中科公園遊玩時，獨自騎腳踏車迷路，員警尋獲時，她已在烈日下騎車3小時沒喝水，嘴唇發白、全身大汗，員警騎車載她回派出所喝水，通知家人帶回。

直撞路口分隔島 高雄湖內自小客車駕駛送醫不治

高雄市湖內區今天清晨發生一起死亡車禍，一名53歲的吳姓男子清晨6時許駕駛銀色自小客車行經湖內區東方路與和平路口時，車輛突然直直撞上中央分隔島，吳男在撞擊後隨即失去意識，經緊急送醫搶救，仍於上午7時58分宣告不治，由於死者身上外傷並不明顯，不排除是因身體不適導致車禍，詳細死因仍待進一步釐清。

竹南龍鳳情人橋海域驚傳遊客溺水 海巡遙控救生圈緊急救援

苗栗縣竹南鎮龍鳳漁港旁的龍鳳情人橋前方水域，昨傍晚驚傳有遊客溺水，轄區海巡署中部分署第三岸巡隊龍鳳安檢所接獲民眾報案後，立即派員攜帶遙控式動力救生圈等裝備趕赴現場，並同步通報苗栗縣政府消防局竹南消防分隊，結合友軍救難能量迅速馳援。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。