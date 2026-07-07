員警了解後隨即展開救援，成功化解一場驚魂。圖：讀者提供

桃園保安警察大隊昨(6)日前執行解送通緝犯嫌歸案任務，將通緝犯嫌送往台東地方法院。沒想到北返途經花蓮時，路旁突然衝出一名神情極度驚慌的男子，臉色發白、拼命向警車揮手，聲稱其女友為了救跌落水溝的愛犬，結果雙雙受困在內。員警了解後隨即展開救援，成功化解一場驚魂。

員警憑藉俐落身手與車內裝備，順利將這對「落難母子」安全拉上岸。圖：讀者提供

警方說明，女主人為了救不慎跌落的愛犬，一時心急跟著跳進溝渠，結果雙雙與愛犬受困在溝底無法動彈。員警見狀立刻開啟救援模式，憑藉俐落身手與車內裝備，順利將這對「落難母子」安全拉上岸。

驚魂未定的女主人緊緊抱著毛孩，與岸上家屬不斷向這群「從天而降的桃園戰警」連聲道謝，連驚魂未定的毛小孩「小乖」，也對著警方拼命向警方狂搖尾巴，似乎在表達感謝之意，這也成了員警長途奔波的另類插曲。

本文章來自《桃園電子報》。原文：女為救愛犬跌落水溝受困 桃園保大伸援手解驚魂