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車還停門口人卻失聯3天 朴子警研判屋內救回7旬翁

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣朴子市日前發生一起驚險的獨居長者受困案。一名獨居於朴子市松華里牛挑灣的年約70 歲吳姓老翁，因連續三天與家人失去聯絡，且鄰居也未見其出門，家屬擔心發生意外，急忙撥打110向警方求助。

朴子分局朴子聯合所警員葉哲瑋、王致文及實習生陳怡秀、吳翊睿等4員接獲報案後立即趕往現場，發現吳姓老翁的自用小客車及普通重型機車皆停放在家門口，研判人應該還在屋內。

由於該住宅門窗緊閉，且親友皆無備用鑰匙，在情況緊急、人命關天的關鍵時刻，警方果斷請家屬聯繫119消防人員到場協助破門。消防人員破門進入後，發現吳姓老翁倒臥屋內二樓，意識模糊，幸好仍有生命跡象。

救護人員隨即展開急救，老翁逐漸恢復意識後由救護車緊急送往長庚醫院進行後續治療。所幸家屬機警報案，加上警消展現高效率的跨單位合作，成功挽回一條寶貴生命。

警方呼籲，高齡化社會來臨，民眾若家中有獨居長者，平時應保持密切聯繫。若長輩有身體不適或其他緊急狀況，可善用科技設備，或尋求當地社會局、鄰里長協助，以免發生憾事。

獨居翁失聯3天倒臥二樓，嘉義警消破門救回一命。圖／警方提供
獨居翁失聯3天倒臥二樓，嘉義警消破門救回一命。圖／警方提供

車還停門口人卻失聯，朴子警研判屋內救回7旬翁。圖／警方提供
車還停門口人卻失聯，朴子警研判屋內救回7旬翁。圖／警方提供

朴子 社會局

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