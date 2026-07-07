一台自小客貨車由聖亭路往中豐路方向時，不明原因自撞分隔島翻車。圖：讀者提供

桃園市龍潭區聖亭路今(7)日凌晨3時許發生車禍，一台自小客貨車由聖亭路往中豐路方向時，不明原因自撞分隔島翻車，龍潭警分局員警獲報到場時，車上的駕駛竟已消失無影無蹤。警方正在積極連繫車主到案，釐清肇事駕駛身分及車禍原因。

警方已將車輛移置保管，並聯繫車主到案釐清肇事駕駛及發生原因。圖：讀者提供

龍潭交通分隊提到，經到場瞭解，自小客貨車由聖亭路往中豐路方向行駛，自撞中央分隔島翻覆，所幸未波及其他人車，警方到場前，駕駛已自行脫困逃逸，後續將車輛移置保管，並聯繫車主到案釐清肇事駕駛及發生原因。

龍潭交通分隊小隊長鄭敬思呼籲，行車務必注意前方路況，以維護自身與其他用路人之安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：有詭？龍潭小客貨車凌晨自撞分隔島翻覆 駕駛消失了