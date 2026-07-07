聽新聞
0:00 / 0:00
有詭？龍潭小客貨車凌晨自撞分隔島翻覆 駕駛消失了
桃園市龍潭區聖亭路今(7)日凌晨3時許發生車禍，一台自小客貨車由聖亭路往中豐路方向時，不明原因自撞分隔島翻車，龍潭警分局員警獲報到場時，車上的駕駛竟已消失無影無蹤。警方正在積極連繫車主到案，釐清肇事駕駛身分及車禍原因。
龍潭交通分隊提到，經到場瞭解，自小客貨車由聖亭路往中豐路方向行駛，自撞中央分隔島翻覆，所幸未波及其他人車，警方到場前，駕駛已自行脫困逃逸，後續將車輛移置保管，並聯繫車主到案釐清肇事駕駛及發生原因。
龍潭交通分隊小隊長鄭敬思呼籲，行車務必注意前方路況，以維護自身與其他用路人之安全。
本文章來自《桃園電子報》。原文：有詭？龍潭小客貨車凌晨自撞分隔島翻覆 駕駛消失了
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。