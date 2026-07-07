桃園市大園警分局把握此次大型活動人潮聚集的機會，前往現場進行交通安全、婦幼保護及反詐騙宣導。圖：大園分局提供

PCINU主辦的穆斯林大教法會於7月5日在桃園市竹圍漁港天幕廣場盛大登場，吸引約1萬2000名印尼籍移工、新住民及民眾共襄盛舉，現場洋溢濃厚的宗教文化氛圍，熱鬧非凡。桃園市大園警分局也把握此次大型活動人潮聚集的機會，前往現場進行交通安全、婦幼保護及反詐騙宣導，希望透過面對面的互動交流，跨越語言與文化的隔閡，將安全觀念傳遞給每一位參與民眾。

透過面對面的互動交流，跨越語言與文化的隔閡，將安全觀念傳遞給每一位參與民眾。圖：大園分局提供

活動中，員警考量許多外籍移工平日多以微電二輪車作為代步工具，特別針對最新交通法規、安全駕駛觀念及常見違規態樣進行宣導，提醒大家遵守交通規則，共同維護用路安全。此外，警方也向民眾說明依托咪酯已列為第一級毒品，並宣導其對身心健康的危害，切勿因一時好奇而誤觸毒品。現場並透過有獎徵答及趣味互動方式，將交通安全、婦幼保護、反詐騙及反毒等觀念融入宣導內容，吸引民眾熱情參與、踴躍搶答，現場笑聲不斷，在輕鬆愉快的氛圍中，讓法治觀念自然而然深植人心。

大園分局表示，桃園是外籍移工及新住民的重要生活城市，交通安全及犯罪預防沒有國界，更不受語言限制，警方將持續深入各類大型活動，以更多元、更貼近民眾的宣導方式，加強警民互動與交流，攜手打造宜居且安心的生活環境，讓每一位在桃園生活的民眾都能平安回家。

本文章來自《桃園電子報》。原文：竹圍漁港穆斯林法會湧1.2萬人 大園警宣導微電車相關法規