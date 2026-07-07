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69歲婦清晨起床出門散步 剛走10分鐘就忘了怎麼回家 南警伸援

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

69歲余姓婦人有輕微失智，今天凌晨4時起床後，從台南市中西區友愛街出門散步，剛走10幾分鐘就迷失方向，不知道自己要去那裡或怎麼回家，在民權路二段街頭徘徊後，癱坐在路旁不知所措；轄區第二警分局民權派出所獲報，員警趕往查明身分，迅速將她平安送到家。

警員吳達義、李美慧、戚嘉維當時正在巡邏，接獲民眾通報一名老婦坐在路邊，似乎需要協助，立即趕往關懷；余婦面對員警詢問姓名、住址及家人聯絡電話時，眼神焦慮不安，無法清楚對答，經員警溫言安撫情緒並觀察其隨身物品，發現她身上掛有一塊寫著姓名與電話的牌子。

經致電聯繫，接電話的人為余婦陳姓丈夫，陳表示，妻子喜歡散步，但因已有輕微失智情形，近日經常散步到迷失方向；他今天起床後發現妻子又不見人影，正在擔心妻子獨自出門是否又忘記回家的路，全家人正在焦急，還好接獲員警通知，確認妻子平安，並未發生意外。

員警見天色已亮，車流逐漸增加，為確保余婦安全，詢問余婦丈夫住家地址後，駕駛巡邏車將她送回友愛街住處，讓丈夫不斷道謝；分局長施衣峯表示，民眾家中若有罹患失智症、智能障礙或容易走失的年長家人，可向民政局或社會局申請「愛心手鍊」，以便員警快速協助返家。

69歲余姓婦人有輕微失智，今天凌晨4時起床後，從台南市中西區友愛街出門散步，剛走10幾分鐘就迷失方向，所幸身上有丈夫聯絡資訊。圖／民眾提供
69歲余姓婦人有輕微失智，今天凌晨4時起床後，從台南市中西區友愛街出門散步，剛走10幾分鐘就迷失方向，所幸身上有丈夫聯絡資訊。圖／民眾提供

69歲余姓婦人有輕微失智，今天凌晨4時起床後，從台南市中西區友愛街出門散步，剛走10幾分鐘就迷失方向，所幸身上有丈夫聯絡資訊。圖／民眾提供
69歲余姓婦人有輕微失智，今天凌晨4時起床後，從台南市中西區友愛街出門散步，剛走10幾分鐘就迷失方向，所幸身上有丈夫聯絡資訊。圖／民眾提供

失智症 社會局

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