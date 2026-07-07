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少女烈日騎腳踏車迷路嘴唇發白3小時沒喝水 台中警及時尋獲

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中一名少女前天與家人到台中市大雅區中科公園遊玩時，獨自騎腳踏車迷路，員警尋獲時，她已在烈日下騎車3小時沒喝水，嘴唇發白、全身大汗，員警騎車載她回派出所喝水，通知家人帶回。

台中市大雅警分局六寶派出所警員林家豪、邱韋盛前天中午12時接獲民眾蔡姓女子報案，她與13歲女兒到中科公園遊玩，女兒騎腳踏車外出後未返，未帶手機且正值中午高溫時段，她擔心女兒發生危險，請求警方協助。

員警立即展開搜尋，一警在公園周邊逐一查找，另一警沿雅潭神綠園道巡查，擴大範圍不放過任何可能地點。下午3時，員警終於在雅潭神綠園道8公里處尋獲少女，她失聯時間長達3小時。員警發現少女因長時間曝曬，已出現嘴唇發白、滿身大汗情形，且未攜帶飲水，立即提供協助並載返派出所休息補充水分，協助將腳踏車運回，通知家屬前來接回，蔡女看到女兒平安才鬆了一口氣，感謝警方積極協助。

大雅警分局表示，暑假期間孩童及青少年外出活動增加，家長應掌握子女外出動向，並提醒攜帶手機、飲用水及告知預定行程，避免因高溫或迷途發生危險。如遇緊急情況，請立即撥打110報案，由警方即時提供協助，共同守護民眾安全。

台中一名少女與家人到台中市大雅區中科公園遊玩時，獨自騎腳踏車迷路，員警尋獲時，她已3小時沒喝水。圖／警方提供
台中一名少女與家人到台中市大雅區中科公園遊玩時，獨自騎腳踏車迷路，員警尋獲時，她已3小時沒喝水。圖／警方提供

台中一名少女與家人到台中市大雅區中科公園遊玩時，獨自騎腳踏車迷路，員警尋獲時，她已3小時沒喝水。圖／警方提供
台中一名少女與家人到台中市大雅區中科公園遊玩時，獨自騎腳踏車迷路，員警尋獲時，她已3小時沒喝水。圖／警方提供

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