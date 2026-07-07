影／直撞路口分隔島 高雄湖內自小客車駕駛送醫不治

高雄市湖內區今天清晨發生一起死亡車禍，一名53歲的吳姓男子清晨6時許駕駛銀色自小客車行經湖內區東方路與和平路口時，車輛突然直直撞上中央分隔島，吳男在撞擊後隨即失去意識，經緊急送醫搶救，仍於上午7時58分宣告不治，由於死者身上外傷並不明顯，不排除是因身體不適導致車禍，詳細死因仍待進一步釐清。

湖內警方指出，今天上午6時40分接獲民眾報案，指稱湖內區東方路與和平路口發生一起嚴重的自小客車自撞事故，員警到場後了解，駕駛吳姓男子（53歲）當時駕駛銀色自小客車，沿著東方路由西往東方向行駛，在行經和平路口時，車輛突然在路口偏離車道，直接衝上分割島，猛烈的撞擊力道導致自小客車車頭嚴重凹陷，現場零件碎片散落一地。

救護人員抵達現場時，發現駕駛座上的吳男已失去意識、陷入昏迷，隨即將他緊急送往高雄秀傳紀念醫院急救，但醫護人員經1個多小時的搶救，仍於上午7時58分宣告不治。

吳男並沒有明顯外傷，為何會在行經路口時突然自撞，警方將進行進一步調查釐清肇事原因與車禍過程，後續將報請檢察官相驗，確認是否為突發性疾病導致車輛失控。