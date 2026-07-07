竹南龍鳳情人橋海域驚傳遊客溺水 海巡遙控救生圈緊急救援

苗栗縣竹南鎮龍鳳漁港旁的龍鳳情人橋前方水域，昨傍晚驚傳有遊客溺水，轄區海巡署中部分署第三岸巡隊龍鳳安檢所接獲民眾報案後，立即派員攜帶遙控式動力救生圈等裝備趕赴現場，並同步通報苗栗縣政府消防局竹南消防分隊，結合友軍救難能量迅速馳援。

據了解，案發現場為冷水坑溪出海口，可能遇上退潮時海水急劇變化，安檢所人員趕抵時，陳姓男子（24歲）載浮載沉且水深及肩，險象環生！海巡人員見狀第一時間立即施放遙控式動力救生圈搶救，並穿著救生設備接續下水協助拖帶，順利將溺者帶返岸際，成功阻止憾事發生，也成功發揮科技輔勤之效。

陳男說，昨下午跟另2名友人前往遊憩，戲水時不慎被海水往外海拖帶，慶幸被及時救上岸，經救護人員初步檢傷，其意識清楚，只有輕微嗆水，送往頭份市為恭醫院就醫檢查後並無大礙。

第三岸巡隊表示，暑假期間正值水域遊憩活動高峰期，呼籲民眾務必留意天候及海象，如發現人員落海或其他緊急事故，請立即撥打海巡「118」免費服務專線，海巡人員將於第一時間全力救援；另可下載「Go Ocean」海洋資訊平台APP，掌握海域狀況，確保自身安全。

陳姓男子載浮載沉，險象環生，海巡人員見狀第一時間立即施放遙控式動力救生圈搶救。圖／第三岸巡隊提供