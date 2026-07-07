損失慘重！物流車國1秀水段翻覆 貨物散落3車道釀4車事故

國道1號北向彰化秀水路段今天凌晨發生一起聯結車翻覆事故，一輛載運商品的營業全聯結車行經北向205.9公里處時，不明原因自撞內側護欄後側翻，車上貨物散落內、中、外三個車道，導致後方3輛車接連撞擊散落物，造成4車事故，所幸全案無人受傷，4名駕駛酒測值均為0，詳細肇事原因仍待警方調查釐清。

國道三隊表示，事故發生於今天凌晨3時50分，44歲郭姓男子駕駛營業全聯結車，沿國道1號北向中線車道行駛，行經205.9公里彰化秀水路段時，不明原因自撞內側護欄，車輛失控打橫後側翻。

警方指出，聯結車載運的大量物流商品傾倒散落，遍及內側、中線及外側車道。後方由50歲陳姓女子、39歲賴姓男子分別駕駛的自小客車，以及78歲楊姓男子駕駛的營業半聯結車，因閃避不及，先後撞擊散落貨物而發生事故。

事故現場因有大量貨物，造成車道一度受阻，所幸無人受傷，4名駕駛均未酒駕，酒測值皆為0。警方獲報後立即派員到場警戒、疏導車流，並協助排除散落貨物，詳細事故原因及肇事責任仍待進一步調查釐清。

國道1號北向彰化秀水路段今天凌晨一輛載運商品的營業全聯結車行經北向205.9公里處時，不明原因自撞內側護欄後側翻，導致後方3輛車接連撞擊散落物，造成4車事故，所幸全案無人受傷，4名駕駛酒測值均為0。圖／國道三隊提供

國道1號北向彰化秀水路段今天凌晨一輛載運商品的營業全聯結車行經北向205.9公里處時，不明原因自撞內側護欄後側翻，車上貨物散落內、中、外三個車道。圖／國道三隊提供