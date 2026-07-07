損失慘重！物流車國1秀水段翻覆 貨物散落3車道釀4車事故
國道1號北向彰化秀水路段今天凌晨發生一起聯結車翻覆事故，一輛載運商品的營業全聯結車行經北向205.9公里處時，不明原因自撞內側護欄後側翻，車上貨物散落內、中、外三個車道，導致後方3輛車接連撞擊散落物，造成4車事故，所幸全案無人受傷，4名駕駛酒測值均為0，詳細肇事原因仍待警方調查釐清。
國道三隊表示，事故發生於今天凌晨3時50分，44歲郭姓男子駕駛營業全聯結車，沿國道1號北向中線車道行駛，行經205.9公里彰化秀水路段時，不明原因自撞內側護欄，車輛失控打橫後側翻。
警方指出，聯結車載運的大量物流商品傾倒散落，遍及內側、中線及外側車道。後方由50歲陳姓女子、39歲賴姓男子分別駕駛的自小客車，以及78歲楊姓男子駕駛的營業半聯結車，因閃避不及，先後撞擊散落貨物而發生事故。
事故現場因有大量貨物，造成車道一度受阻，所幸無人受傷，4名駕駛均未酒駕，酒測值皆為0。警方獲報後立即派員到場警戒、疏導車流，並協助排除散落貨物，詳細事故原因及肇事責任仍待進一步調查釐清。
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