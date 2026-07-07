國道驚險車禍 小貨車故障停輔助車道被轎車撞3人受傷

國道3號南向171.4公里台中清水路段今天發生追撞車禍，驚險畫面被後車行車紀錄器拍下，一輛小貨車故障停在輔助車道，一輛轎車駕駛疑未注意追撞，造成3人受傷送醫，肇事原因由國道警方調查中。

國道公路警察局第七公路警察大隊表示，今天早上7時20分在國道3號南向171.4公里台中清水路段，28歲王姓男子駕駛轎車行駛於輔助車道，疑似未注意車前狀況，追撞前方63歲陳姓男子駕駛故障停放於輔助車道小貨車，造成王男、陳男及其乘客共3人受傷送大甲光田醫院；有關肇事經過及肇因研判由七大隊調查釐清中。追撞過程被後方車輛駕駛和乘客目擊，驚險閃過。

七大隊呼籲用路人平時應注意車輛機件保養，行車前務必檢查車輛狀況，油、水、煞車、輪胎、燈光等，以避免車輛發生爆胎或故障。若車輛不幸於高速公路發生故障，應立即開啟危險警告燈，並於車輛後方適當距離擺放故障警示標誌，人員盡速移至護欄外或安全處所等待救援，以維護自身及其他用路人行車安全。

國道3號南向171.4公里台中清水路段今天發生追撞車禍，3人受傷送醫。圖／警方提供

國道3號南向171.4公里台中清水路段今天發生追撞車禍，3人受傷送醫。圖／警方提供