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萬美玲子佀廣洋霸凌事件認錯道歉 牽涉選舉待考驗？

桃園電子報／ 桃園電子報

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佀廣洋積極投入2026年桃園市議員選舉。圖：截自臉書

立法委員萬美玲之子佀廣洋自宣布投入2026年桃園市議員選舉後，網路掀起佀廣洋霸凌事件，同學爆出佀廣洋幼兒園及求學期間霸凌事件，引起網路漫天批判，萬美玲母子一直神隱未回應，網路媒體更猛批萬美玲、佀廣洋母子人設，今天佀廣洋承認霸凌和道歉，能否獲取受害同學諒解和平息風波，背後牽涉選舉，後續尚待觀察。

台灣常有人說「要害一個人就叫他去選舉」！亦有人形容「選舉有如一面照妖鏡」！因為選舉，候選人及其家人的過往生活隱私、所做所為都將會攤在陽光下，承受社會公評、輿論壓力及精神負擔。「凡走過必留下痕跡」無異也是個人抹不去軌跡的見證。

綜觀，佀廣洋爆出求學時期霸凌事件，歸因佀廣洋參選市議員，因為他是立委萬美玲之子，萬美玲從政從縣議員、市議員至立委，選舉無敗績，個人處事及問政風格之外，選舉從政過程得罪人難免，就因佀廣洋不是一介素人參選，而是萬美玲之子，選舉背後是萬美玲操盤，佀廣洋成為選舉靶標自不意外，不只牽扯2026桃園區市議員選舉、也牽扯2028立委選舉，霸凌事件發酵背後，似乎「項莊舞劍意在沛公」。

佀廣洋以一個20幾歲年輕「政二代」參選，並無太多社會摸爬滾打經歷，因為選舉，求學時期的霸凌事件被挖出來，自然會引起網路網民撻伐，他如果知道日後會走上從政路，也許就會後悔自己年少輕狂跋扈，佀廣洋說「曾經做過的事，我都會承認，對於我的行為帶來的傷害，不論時間隔多久，都會認錯反省」。他公開誠懇承認霸凌和向受害人道歉，有的網友肯定、也有人不認同 。「解鈴仍在繫鈴人」，佀廣洋霸凌事件平息與否，後續將視受害人能否原諒，能否與選舉脫鉤，考驗萬美玲母子、也考驗選民。

本文章來自《桃園電子報》。原文：萬美玲子佀廣洋霸凌事件認錯道歉 牽涉選舉待考驗？

桃園 萬美玲 佀廣洋

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