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矢板明夫在台遭境外人士攻擊 警政署：全力追緝在地協力者

桃園電子報／ 桃園電子報

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印太戰略智庫執行長矢板明夫。圖：翻攝自矢板明夫俱樂部

印太戰略智庫執行長矢板明夫昨(6)日遭持香港護照的中國籍男子攻擊，犯嫌在台中清泉崗機場準備離境時落網。警政署表示，案件發生後，台中市警察局會同航空警察局及內政部移民署於第一時間全力偵辦，並於4小時內於機場將計畫欲潛逃出境之犯嫌及時查緝到案；後續將持續清查釐清犯案動機、犯案經過及是否涉及境外勢力、跨境鎮壓，並全力追緝在地協力者。

警政署強調，我國為民主法治國家，人民人身安全及言論自由均受法律保障，任何以暴力、恐嚇或其他非法方式危害公共秩序、侵害人民權益之行為，警方均秉持依法行政、嚴正執法及暴力零容忍原則，依法偵辦、從嚴究責。

警政署嚴正呼籲國人，切勿成為境外敵對勢力「在地協力者」，任何人若受指使、利誘或脅迫，從事蒐集、傳遞、協助監控或其他足以危害相關組織或個人安全及社會秩序之行為，均屬違法，警方將依法查辦，絕不寬貸。

矢板明夫凌晨也發聲提到，昨日凌晨在台中演講結束後突遭攻擊，造成嘴唇因撞擊而裂傷，當場流了不少血，現在已經逐漸癒合。不過門牙仍有些鬆動，吃東西時還會疼痛，目前只能進食流質食物。經醫院檢查後傷勢無大礙。襲擊他的犯嫌疑似早有預謀，在旅館咖啡廳等了他將近2天，案發還迅速換了衣服、到機場買機票企圖離境。

矢板明夫認為，這起事件不應僅被視為單純的傷害案件，因為可能涉及更嚴重的層面。從事件的背景及作案手法來看，與數年前香港人士在台灣遭暴力攻擊的事件有很多相似點。是否與近期開始施行的《民族團結進步促進法》有所關聯，亦值得有關單位深入調查釐清。包括是否涉及對台灣言論自由的政治性打壓，以及是否存在有組織的策劃與執行。

矢板明夫感謝台中市警察局第六分局的警員們，以極高的效率迅速偵破案件，並在機場成功逮捕嫌犯。如果嫌犯順利逃離台灣，不僅案件偵辦將更加困難，也可能讓許多勇於發聲的人對自身安全產生更大的疑慮。

矢板明夫強調，正如作家汪浩說的「面對红色黑幫侵門踏戶，台灣不容暴力恫嚇」。面對任何形式的暴力與威嚇，他不會退縮，也不會屈服。他將以理性與堅定的態度，繼續為台灣的自由、民主發聲，並一如既往推動台日友好。

本文章來自《桃園電子報》。原文：矢板明夫在台遭境外人士攻擊 警政署：全力追緝在地協力者

矢板明夫 警政署 清泉崗機場

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