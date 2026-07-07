龜山分局前往轄內旭軟電子，辦理「115年外籍人士生活安全與治安座談會」。圖：警方提供

為營造外籍人士「安心工作、放心求學、舒心生活」友善治安環境，龜山警分局昨(6)日下午，由副分局長呂明政前往轄內旭軟電子科技股份有限公司，辦理「115年外籍人士生活安全與治安座談會」，邀集該公司聘僱之越南、泰國及菲律賓籍移工約100人參與，採座談會結合犯罪預防宣導方式，針對外籍移工人身安全及在台生活常見問題，將在地重要涉外治安議題納入討論，透過多國語言宣導及雙向交流，提升移工法治觀念與自我保護能力。

警方也特別向移工朋友介紹俗稱「喪屍煙彈」的依託咪酯等新興毒品。圖：警方提供

龜山分局表示，鑑於部分外籍移工對我國法令及生活安全規範較不熟悉，容易因資訊不足而影響自身權益，甚至衍生治安問題，因此特別規劃此次座談及宣導，針對外籍移工在台居留規定、防治人口販運、酒後駕車、微型電動二輪車交通規範、詐欺、毒品及婦幼安全等議題進行宣導，並結合案例影片、有獎徵答及發送宣導品等方式，讓移工在輕鬆互動中建立正確法治觀念；活動也安排意見交流時間，針對移工所提出居留、交通及生活安全等疑問，由警方逐一說明與回應，現場互動熱烈。

龜山分局指出，統計今(115)年1月1日至5月31日止，全桃園涉外刑案中，以「公共危險」案件占18.9%，已成為最大宗涉外案類，較114年同期增長。為避免酒後駕車案件持續攀升，分局已將「酒後不開車、開車不喝酒」列為當前外籍人士宣導重點，提醒外籍人士切勿心存僥倖，以免危害自己及他人安全。

另因近年新興毒品不斷推陳出新，警方也特別向移工朋友介紹俗稱「喪屍煙彈」的依託咪酯等新興毒品。由於該類毒品會造成使用者意識混亂、反應遲鈍、失去判斷能力，嚴重危害身體健康及公共安全，政府已將依託咪酯列為第一級毒品，提醒民眾切勿因好奇或朋友慫恿而嘗試。

警方也藉實際案例提醒，許多移工遠離家鄉來台工作是為改善家庭經濟，若因交友不慎，遭不法人士引誘接觸毒品，不僅可能染上毒癮而耗盡積蓄，甚至因無力負擔毒品開銷而衍生竊盜、強盜等犯罪行為，最終面臨刑事責任、遣返及影響未來在台工作資格，呼籲大家珍惜來台工作機會，遠離毒品誘惑，遇有可疑情事應立即向警方或公司尋求協助。

此外，近來詐騙集團常以高薪工作或代收款項等話術誘騙外籍人士擔任詐欺車手或出借、販賣金融帳戶，因此此次活動也將「拒當詐欺車手」及「不得販賣、出借金融帳戶」列為重點宣導事項，提醒外籍人士切勿因一時貪圖小利而觸法，以免影響在台工作資格及再入境權益。

龜山警分局長張鶴瓊表示，未來將持續結合企業、校園及社區辦理各項生活安全及犯罪預防宣導，深化外籍人士法治教育與犯罪預防觀念，共同營造安全、友善、多元共融的生活環境。

本文章來自《桃園電子報》。原文：喪屍煙彈改列一級毒品 龜山警赴電子廠強化移工法治觀念