快訊

世足賽／巴洛根歸隊也無用！美國1：4不敵比利時 主辦國全出局

半導體風雲／記憶體狂飆將告終？產業多空有5大觀察點

荷莫茲海峽再傳船隻遇襲、伊朗射飛彈擊中兩艘商船 油價應聲上漲

聽新聞
0:00 / 0:00

喪屍煙彈改列一級毒品 龜山警赴電子廠強化移工法治觀念

桃園電子報／ 桃園電子報

S 90243088 0
龜山分局前往轄內旭軟電子，辦理「115年外籍人士生活安全與治安座談會」。圖：警方提供

為營造外籍人士「安心工作、放心求學、舒心生活」友善治安環境，龜山警分局昨(6)日下午，由副分局長呂明政前往轄內旭軟電子科技股份有限公司，辦理「115年外籍人士生活安全與治安座談會」，邀集該公司聘僱之越南、泰國及菲律賓籍移工約100人參與，採座談會結合犯罪預防宣導方式，針對外籍移工人身安全及在台生活常見問題，將在地重要涉外治安議題納入討論，透過多國語言宣導及雙向交流，提升移工法治觀念與自我保護能力。

S 90243090 0
警方也特別向移工朋友介紹俗稱「喪屍煙彈」的依託咪酯等新興毒品。圖：警方提供

龜山分局表示，鑑於部分外籍移工對我國法令及生活安全規範較不熟悉，容易因資訊不足而影響自身權益，甚至衍生治安問題，因此特別規劃此次座談及宣導，針對外籍移工在台居留規定、防治人口販運、酒後駕車、微型電動二輪車交通規範、詐欺、毒品及婦幼安全等議題進行宣導，並結合案例影片、有獎徵答及發送宣導品等方式，讓移工在輕鬆互動中建立正確法治觀念；活動也安排意見交流時間，針對移工所提出居留、交通及生活安全等疑問，由警方逐一說明與回應，現場互動熱烈。

龜山分局指出，統計今(115)年1月1日至5月31日止，全桃園涉外刑案中，以「公共危險」案件占18.9%，已成為最大宗涉外案類，較114年同期增長。為避免酒後駕車案件持續攀升，分局已將「酒後不開車、開車不喝酒」列為當前外籍人士宣導重點，提醒外籍人士切勿心存僥倖，以免危害自己及他人安全。

另因近年新興毒品不斷推陳出新，警方也特別向移工朋友介紹俗稱「喪屍煙彈」的依託咪酯等新興毒品。由於該類毒品會造成使用者意識混亂、反應遲鈍、失去判斷能力，嚴重危害身體健康及公共安全，政府已將依託咪酯列為第一級毒品，提醒民眾切勿因好奇或朋友慫恿而嘗試。

警方也藉實際案例提醒，許多移工遠離家鄉來台工作是為改善家庭經濟，若因交友不慎，遭不法人士引誘接觸毒品，不僅可能染上毒癮而耗盡積蓄，甚至因無力負擔毒品開銷而衍生竊盜、強盜等犯罪行為，最終面臨刑事責任、遣返及影響未來在台工作資格，呼籲大家珍惜來台工作機會，遠離毒品誘惑，遇有可疑情事應立即向警方或公司尋求協助。

此外，近來詐騙集團常以高薪工作或代收款項等話術誘騙外籍人士擔任詐欺車手或出借、販賣金融帳戶，因此此次活動也將「拒當詐欺車手」及「不得販賣、出借金融帳戶」列為重點宣導事項，提醒外籍人士切勿因一時貪圖小利而觸法，以免影響在台工作資格及再入境權益。

龜山警分局長張鶴瓊表示，未來將持續結合企業、校園及社區辦理各項生活安全及犯罪預防宣導，深化外籍人士法治教育與犯罪預防觀念，共同營造安全、友善、多元共融的生活環境。

本文章來自《桃園電子報》。原文：喪屍煙彈改列一級毒品 龜山警赴電子廠強化移工法治觀念

移工 毒品 越南

延伸閱讀

桃警攔違停意外逮6失聯移工 車內通緝犯落網崩潰哀號

拚毒駕績效爭議 南港警分局：已取消偵查隊協助勤務

暑假首周末連假桃園霞雲溪、小烏來湧戲水人潮 大溪警急宣導防溺

「毒品市場已走進孩子手機」暑假將至立委提修法防堵網路販毒

相關新聞

損失慘重！物流車國1秀水段翻覆 貨物散落3車道釀4車事故

國道1號北向彰化秀水路段今天凌晨發生一起聯結車翻覆事故，一輛載運商品的營業全聯結車行經北向205.9公里處時，不明原因自撞內側護欄後側翻，車上貨物散落內、中、外三個車道，導致後方3輛車接連撞擊散落物，造成4車事故，所幸全案無人受傷，4名駕駛酒測值均為0，詳細肇事原因仍待警方調查釐清。

國道驚險車禍 小貨車故障停輔助車道被轎車撞3人受傷

國道3號南向171.4公里台中清水路段今天發生追撞車禍，驚險畫面被後車行車紀錄器拍下，一輛小貨車故障停在輔助車道，一輛轎車駕駛疑未注意追撞，造成3人受傷送醫，肇事原因由國道警方調查中。

影／南湖大山單攻墜百米深谷亡 克服惡劣救援環境今晨成功吊掛

台中46歲王姓男子5日與隊友共6人挑戰南湖大山「一日單攻」，不慎失足跌落百米深谷。宜蘭縣消防局動員兩梯次搜救員，克服山區惡劣天候與濃霧，6日尋獲已無生命徵象的王男，今天清晨因天候轉晴，空勤直升機順利完成遺體吊掛運抵羅東，後續將由檢警釐清死因。

嘉明湖登山客疑高山症發作 黑鷹直升機吊掛急送醫

台東嘉明湖山區今清晨傳出山域救援案件，一名登山民眾在嘉明湖山屋疑似出現高山症，因右胸疼痛、呼吸困難且無法行走，緊急向外求援。空中勤務總隊獲報後，立即派遣黑鷹直升機前往救援，順利將患者吊掛下山，並送往台東就醫。

台中大里民宅清晨火警 一家5口陽台獲救 3人送醫

台中市大里區清晨5時18分許傳出火警，西榮路一處住宅一家5口受困陽台待援。警消趕到後順利將5人救下，將分別39歲的母親、10歲的女兒、以及9歲的兒子送醫急救，他們輕微嗆傷，意識清楚，目前正進一步治療。

獨／汐止好市多前事故機車起火 大同路新台五路交通打結國三也塞住

新北市汐止區新台五路一段、大同路一段交叉路口，今天上午7時41分發生汽車與機車碰撞事故，騎機車的50多歲婦人機車腿部受傷倒地，她意識仍清醒，送三軍總醫院救治。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。