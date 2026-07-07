影／南湖大山單攻墜百米深谷亡 克服惡劣救援環境今晨成功吊掛

台中46歲王姓男子5日與隊友共6人挑戰南湖大山「一日單攻」，不慎失足跌落百米深谷。宜蘭縣消防局動員兩梯次搜救員，克服山區惡劣天候與濃霧，6日尋獲已無生命徵象的王男，今天清晨因天候轉晴，空勤直升機順利完成遺體吊掛運抵羅東，後續將由檢警釐清死因。

據了解，王男等6人於5日凌晨零時由登山口出發，4時30分許王男行經山區時意外失足墜谷，同行隊友呼喊無回應，於4時53分向宜蘭縣消防局報案。隊友隨後自行下切查看，發現王男已無生命徵象。由於同行其餘5名隊友並未攜帶足夠的登山與過夜裝備，無法在山區留宿，事發後已先行下山。

縣消防局獲報後立即啟動山域救援，並申請空勤直升機分批載送搜救員進山。由於山區天候驟變、地形陡峭且濃霧阻隔，搜救隊5日晚間被迫於山區紮營過夜。6日上午搜救員成功下切至墜谷地點接觸到王男，但昨天下午山區雲層厚、能見度不佳，直升機基於安全考量被迫折返，搜救人員先撤退至雲稜山莊待命。

今天清晨山區能見度好轉，空勤直升機於上午7時29分完成大體吊掛，20分鐘後順利飛抵羅東運動公園田徑場，後續交由警方及家屬處理。大體已由殯葬業者送至員山福園，後續將由檢警相驗釐清死因。

台中46歲王姓男子與隊友共6人挑戰南湖大山「一日單攻」，不慎失足跌落百米深谷。宜蘭縣消防局動員兩梯次搜救員，克服山區惡劣天候與濃霧，6日尋獲已無生命徵象的王男，今天清晨空勤直升機順利完成遺體吊掛運抵羅東，後續由檢警釐清死因。圖／消防提供