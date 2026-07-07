快訊

世足賽／巴洛根歸隊也無用！美國1：4不敵比利時 主辦國全出局

半導體風雲／記憶體狂飆將告終？產業多空有5大觀察點

荷莫茲海峽再傳船隻遇襲、伊朗射飛彈擊中兩艘商船 油價應聲上漲

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉明湖登山客疑高山症發作 黑鷹直升機吊掛急送醫

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東嘉明湖山區今清晨傳出山域救援案件，一名登山民眾在嘉明湖山屋疑似出現高山症，因右胸疼痛、呼吸困難且無法行走，緊急向外求援。空中勤務總隊獲報後，立即派遣黑鷹直升機前往救援，順利將患者吊掛下山，並送往台東就醫。

空中勤務總隊台東豐年機場駐地勤務第三大隊第三隊表示，今晨接獲勤務指揮中心通報後，立即派遣UH-60M黑鷹直升機（編號NA-707）執行任務，於上午6時50分自豐年機場起飛，飛抵嘉明湖山屋後，先實施高、低空偵察，確認現場環境及搜救人員位置，隨後完成地空構連。

確認吊掛條件安全後，機組人員於上午7時26分順利將患者吊掛上機，隨即返航豐年機場，並於上午7時58分降落，由救護人員接手將患者後送醫院接受進一步治療，整起空中救援任務順利完成。

消防局提醒，嘉明湖步道屬高海拔山域，登山前應充分評估自身健康狀況及體能，循序適應海拔變化，一旦出現頭痛、噁心、胸悶、呼吸困難等疑似高山症狀，應立即停止攀登、盡速下撤或尋求協助，避免病情惡化危及生命。

空勤總隊黑鷹直升機飛抵嘉明湖山屋，執行疑似高山症患者救援任務，直升機返抵台東豐年機場，隨即安排患者送醫。圖／空勤總隊提供
空勤總隊黑鷹直升機飛抵嘉明湖山屋，執行疑似高山症患者救援任務，直升機返抵台東豐年機場，隨即安排患者送醫。圖／空勤總隊提供

嘉明湖 黑鷹直升機 台東

延伸閱讀

挑戰南湖大山一日單攻跌百米深谷 46歲山友不幸罹難

置地廣場桃園B區建案超出航空限高 國壽：維護飛安第一

矢板明夫遇襲親曝傷勢 質疑歹徒作案手法和1事件相似 恐涉更嚴重層面

台中大里民宅清晨火警 一家5口陽台獲救 3人送醫

相關新聞

損失慘重！物流車國1秀水段翻覆 貨物散落3車道釀4車事故

國道1號北向彰化秀水路段今天凌晨發生一起聯結車翻覆事故，一輛載運商品的營業全聯結車行經北向205.9公里處時，不明原因自撞內側護欄後側翻，車上貨物散落內、中、外三個車道，導致後方3輛車接連撞擊散落物，造成4車事故，所幸全案無人受傷，4名駕駛酒測值均為0，詳細肇事原因仍待警方調查釐清。

國道驚險車禍 小貨車故障停輔助車道被轎車撞3人受傷

國道3號南向171.4公里台中清水路段今天發生追撞車禍，驚險畫面被後車行車紀錄器拍下，一輛小貨車故障停在輔助車道，一輛轎車駕駛疑未注意追撞，造成3人受傷送醫，肇事原因由國道警方調查中。

影／南湖大山單攻墜百米深谷亡 克服惡劣救援環境今晨成功吊掛

台中46歲王姓男子5日與隊友共6人挑戰南湖大山「一日單攻」，不慎失足跌落百米深谷。宜蘭縣消防局動員兩梯次搜救員，克服山區惡劣天候與濃霧，6日尋獲已無生命徵象的王男，今天清晨因天候轉晴，空勤直升機順利完成遺體吊掛運抵羅東，後續將由檢警釐清死因。

嘉明湖登山客疑高山症發作 黑鷹直升機吊掛急送醫

台東嘉明湖山區今清晨傳出山域救援案件，一名登山民眾在嘉明湖山屋疑似出現高山症，因右胸疼痛、呼吸困難且無法行走，緊急向外求援。空中勤務總隊獲報後，立即派遣黑鷹直升機前往救援，順利將患者吊掛下山，並送往台東就醫。

台中大里民宅清晨火警 一家5口陽台獲救 3人送醫

台中市大里區清晨5時18分許傳出火警，西榮路一處住宅一家5口受困陽台待援。警消趕到後順利將5人救下，將分別39歲的母親、10歲的女兒、以及9歲的兒子送醫急救，他們輕微嗆傷，意識清楚，目前正進一步治療。

獨／汐止好市多前事故機車起火 大同路新台五路交通打結國三也塞住

新北市汐止區新台五路一段、大同路一段交叉路口，今天上午7時41分發生汽車與機車碰撞事故，騎機車的50多歲婦人機車腿部受傷倒地，她意識仍清醒，送三軍總醫院救治。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。