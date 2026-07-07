嘉明湖登山客疑高山症發作 黑鷹直升機吊掛急送醫

台東嘉明湖山區今清晨傳出山域救援案件，一名登山民眾在嘉明湖山屋疑似出現高山症，因右胸疼痛、呼吸困難且無法行走，緊急向外求援。空中勤務總隊獲報後，立即派遣黑鷹直升機前往救援，順利將患者吊掛下山，並送往台東就醫。

空中勤務總隊台東豐年機場駐地勤務第三大隊第三隊表示，今晨接獲勤務指揮中心通報後，立即派遣UH-60M黑鷹直升機（編號NA-707）執行任務，於上午6時50分自豐年機場起飛，飛抵嘉明湖山屋後，先實施高、低空偵察，確認現場環境及搜救人員位置，隨後完成地空構連。

確認吊掛條件安全後，機組人員於上午7時26分順利將患者吊掛上機，隨即返航豐年機場，並於上午7時58分降落，由救護人員接手將患者後送醫院接受進一步治療，整起空中救援任務順利完成。

消防局提醒，嘉明湖步道屬高海拔山域，登山前應充分評估自身健康狀況及體能，循序適應海拔變化，一旦出現頭痛、噁心、胸悶、呼吸困難等疑似高山症狀，應立即停止攀登、盡速下撤或尋求協助，避免病情惡化危及生命。