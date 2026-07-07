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3分鐘後車將進站…嬰兒車滑落鶯歌車站軌道 2歲男童臉部撕裂傷

聯合報／ 記者張策王慧瑛／新北即時報導

前天下午，在台鐵鶯歌站發生落軌意外，一對父母帶著幼兒在月台候車時，疑疏忽未緊握把手，導致嬰兒車當場滑落並翻覆在鐵軌上，因為再過3分鐘列車就要進站，男童母親情急跳下軌道救援，男童臉部撕裂傷送醫，旁人見狀也嚇壞。

鐵路警察局獲報到場，協助將男童緊急送醫，送往三峽恩主公醫院。鐵路警察調閱監視器確認是家長疏忽所致，全案除依規定進行兒少通報外，也將這對粗心父母依違反鐵路法函送裁處。

事情發生在前天下午4時36分，鐵警局樹林派出所接獲通報，指台鐵鶯歌站第2月台5車處一帶有嬰兒車掉落鐵軌。員警趕抵時，發現受傷的2歲男童正嚎啕大哭，隨即由救護車送醫救治，所幸僅受輕傷無大礙。

警方聽取目擊者說明，也調閱站區監視器，得知是這對家長太粗心，當時一家人在月台上，父母疑分心放開雙手，沒注意月台坡度與滑動，導致嬰兒車直接滑出月台邊緣。

台鐵指出，車站月台有些微坡度是洩水坡，幫助排水的設計。警方提醒，家長帶幼童搭大眾運輸務必拉緊車輛或踩下煞車，該父母行為涉嫌違反鐵路法第68條之1規定，最高可處1萬元以上、5萬元以下罰鍰。

前天下午，在台鐵鶯歌站發生落軌意外，2歲男童連人帶嬰兒車滑落鐵軌，造成頭部撕裂傷。聯合報系資料照
前天下午，在台鐵鶯歌站發生落軌意外，2歲男童連人帶嬰兒車滑落鐵軌，造成頭部撕裂傷。聯合報系資料照

台鐵 嬰兒車

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