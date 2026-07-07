高雄移工小吃店爆衝突 疑敬酒糾紛釀10人掛彩

高雄市仁武區大德街今天凌晨發生外籍移工鬥毆事件，雙方在小吃店飲酒，疑因敬酒問題爆發口角，持酒瓶、椅子互相攻擊，10人掛彩，其中1人受傷住院。警方趕抵現場，逮捕涉嫌滋事的6名越南籍男子，另有3名同是越南人逃逸，警方依妨害秩序罪嫌查辦全案。

兩夥越南移工， 一邊是某電機公司技工阮姓男子（32歲）等4人同桌喝酒，另一夥人有6名越南籍移工，分別是丁姓（32歲）、泰姓（26歲）男子，以及4名分別22歲、25歲、25歲、34歲的阮姓男子，是家具公司移工。

警方調查，今天凌晨零時許，這兩夥人在高雄市仁武區大德街某小吃店喝酒，席間電機公司阮姓移工因敬酒問題，與家具公司丁姓男子發生爭執，阮男先持酒瓶涉嫌砸向丁男，雙方隨即各拿起酒瓶及椅子互毆，現場一陣紛亂，杯盤、桌椅四起，一片狼藉。

警、消據報趕到小吃店，發現家具公司移工泰姓男子受傷較重，將他送往高雄榮總醫院急救，無生命危險，其餘5名同事擦挫傷及撕裂傷。

警方在附近找尋另夥電機公司移工，僅32歲的阮姓男子來不及逃離，其餘3人負傷逃逸。

警方逮捕雙方未送醫的6人，初步查出疑是敬酒起口角，持續追查其餘3名涉案人到案，全案警詢後依妨害秩序、傷害及毀損等罪嫌移送偵辦。

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