台東玄濟宮又遭潑糞 專家曝「因果報應」籲「尬電」快化解

台東玄濟宮主事乩身「尬電師父」鄔馨茹爭議不斷，其宮廟前天又遭人「狂潑10桶糞便」，警方組調查小組，逮捕相關涉案人。民俗專家廖大乙說，該宮廟遭此惡果，完全是「因果報應」，呼籲「尬電」應誠心懺悔公開道歉，甚至盡快就醫。

鄔馨茹自稱能與外星文明對接，且有濟顛禪師、東方紫微聖人及霄凌天尊等多重身分，另常喊「尬電（God Damn）」也被稱為「尬電師父」，由於其行徑爭議不斷，備受各界質疑，其宮廟也率遭踢館，先後被人潑穢物、砸雞蛋，昨又傳出遭潑糞。

網路社群平台上瘋傳玄濟公前天又遭襲擊的影片，影片中，一輛小貨車的後車斗載著10桶褐色液體，疑似糞便穢物，車斗上人員在行經玄濟宮時就朝其門口潑灑穢物，現場有信眾持傘阻擋，小貨車潑糞後快速駛，還放鞭炮，挑釁意味濃厚。

由於玄濟宮爭議風波不斷，成為部分民眾的鬧場目標，台東警方針對前天的潑糞事件成立調查小組，並逮捕相關涉案人，嫌犯供稱來自屏東，疑因在網路上與玄濟宮信徒發生爭執，所以潑灑穢物洩憤，警方續追其他涉案人，並依法究辦。

針對神明宮廟屢遭潑糞，民俗專家廖大乙說，民間習俗中，穢物與糞便是最重、最邪的「晦氣」，若神明遭到糞便潑灑，通常會選擇退神、離去。而該宮廟許遭穢物襲擊，完全是「因果報應」，是主事者種下的「因」，無形中造成遭潑糞的「果」。

他進一步表示，該宮廟主事者自稱能與外星人溝通、與神靈對話，甚至揚言再遭霸凌將引發報應，全台灣人要陪葬等言論，這些「因」引起公憤，導致部分不理智的民眾做出過激反應的「果」，可謂天道昭彰、無形債有無形人替天行道。

廖大乙說，玄濟宮若想化解風波，其主事者應停止假借神明欺騙眾生的行為，並公開誠心懺悔道歉。只是，其主事者似乎沒察覺自身行為不妥，恐是精神問題卻無病識感，建議其親友陪同就醫，尋求專業醫療協助，別再讓宗教信仰淪為笑柄。

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台東玄濟宮主事乩身鄔馨茹風波不斷，其言論行徑屢屢引發爭議，成為關注焦點。圖／翻攝自臉書@霸告