用路人注意 國1北上彰化2起重大事故 聯結車撞護欄翻覆、大貨車火燒車

國道1號彰化路段發生2起嚴重影響車流的交通事故，高速公路局中區養護工程分局表示，今天清晨4時5分，國道1號北上206K發生1聯結車撞護欄後翻覆事故，目前占用內中車道，散落物占用全車道，回堵1公里，用路人小心駕駛。此外，今天上午6時許，國1北上207.3K埔鹽系統前，1輛大貨車翻覆火燒車事故，目前全線封閉，建議用路人提前下員林改道通行。

國1北上206K交通事故，高公局中分局表示，目前由國道警察第3大隊與高公局中分局派員至現場處理交通事故中，並進行交通管制及疏導車流，由於交通事故為大型車種，事故處理時間可能拉長，目前已成立緊急應變小組積極處理。

高公局中分局呼籲國道用路人，高速公路車速快，駕駛人所需之應變視距較長，駕駛途中應隨時注意與前車保持適當安全距離，因此請用路人務必遵守行車安全規定，切勿分心、疲勞駕駛或超速，並應保持良好精神及專注力，若於駕駛途中感到疲累或注意力無法集中時，可前往鄰近服務區或就近交流道駛離國道，稍作休息後再繼續行駛；如有開啟輔助駕駛仍應緊握方向盤，注意前方環境與車流變化，才能在緊急狀況下安全地煞停。

（7:20更新）

針對國道1號北上207.3k的火車燒事故，目前已開放中線和外線車道，回堵2公里。建議可改道通行，改道路線為下國道1號北上埔鹽系統交流道→台76東行→再由台76埔鹽交流道→台19線→接國道1號彰化交流道進入國道1號續行往北。

國道1號北上206K發生1聯結車撞護欄後翻覆事故，目前占用內中車道，散落物占用全車道，回堵1公里。圖／取自高公局1968即時路況

國1北上207.3K埔鹽系統前，1輛大貨車翻覆火燒車事故，目前全線封閉。圖／取自高公局1968即時路況