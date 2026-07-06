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影／四角褲阿伯大戰惡煞！住家被潑漆還遭毆 怒抄鋤頭反擊
南投市一名柯姓男子疑因與他人有糾紛，對方竟跑到其老家丟擲油漆彈，當時年逾六旬的柯父見狀，僅穿著四角褲就出門阻攔，還遭對方持棒球棍毆打，因此受傷，氣得他持鋤頭欲反擊，對方才落跑。警方今表示，已鎖定涉案車輛積極追查。
據了解，該起事件發生南投市八卦路，上周五（3日）清晨5時許，一輛深色轎車停靠在柯男老家前，男子下車後朝柯家丟擲裝有油漆的啤酒瓶，柯父發現其住家竟遭到不明人士攻擊，顧不得自己只穿著四角褲就衝上去阻止。
柯父雖遭油漆彈波及受傷，仍奮勇趨前攔阻，但對方沒要罷手，甚至拿出棒球棍毆打他，氣得柯父返回屋內拿鋤頭準備反擊，對方看到柯父手持鋤頭後，就急忙上車離開，事後柯父報案，事發過程則被附近監視器拍下，相關影像於今天曝光。
對此，柯父懷疑是兒子先前因感情與人有車輛毀損糾紛，但當時雙方已和解，不懂怎還會發生這種狀況，已報警。警方則表示，已鎖定相關涉案車輛，積極追查，查緝相關人員到案說明，對於任何暴力犯罪秉持零容忍，將依法嚴辦、絕不寬貸。
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