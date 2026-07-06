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獨／豪雨漂來8000元他送警局 卻被鄰居控少5千元挨告侵占遺失物
屏東縣6月25日下起劇烈豪大雨，多處鄉鎮積淹水，內埔鄉學人路受災戶劉男家中水淹小腿肚，當天中午水稍退後他整理家門前花盆時，發現浮在水面上8千元，隔天隨即交給派出所。未料隔壁鄰居吳男報案，遺失1萬3000元，吳男控鄰居劉男侵占遺失物5千元，對劉男提告，劉男嘆「好心被雷親」。
住在內埔鄉劉男無奈說，家門前當天水淹到小腿肚，中午水稍退，他在整理家門前花盆時，發現漂來散落的8千元現金，他將8千元放在毛巾拍照記錄，隔天下班後冒風雨將撿到8000元拿去派出所交給警方。
未料，隔壁鄰居吳男當天問附近鄰居有沒有人撿到1萬3千元，吳男說，他的錢用黑網包著錢摺三摺，裝在鞋櫃，不可能會被打開來。劉男說，當時他撿到是散落8千元，跟吳男所描述現金數量和包裝形式都不符合，面對吳男當時詢問，他當然會說沒撿到。
附近監視器拍下6月25日劇烈雨勢，巷弄淹水情況，劉男說，家中也有不知哪裡來的肥皂、洗髮精等物品漂進家門，還有巷子前方擺放的紐澤西護欄也被水流沖到巷尾。中午約12時15分時，他趁水稍退，在家門前彎腰整理撿東西，看到8張1千元漂在水上。
劉男說，25日當天有很多人在巷弄進進出出；吳男6月26日向派出所電話報案，7月2日到派出所提告鄰居劉男侵占遺失物。劉男說，他當下在水中只撿到漂浮8千元，但鄰居吳男卻還要他賠5000元，最後還罵他「貪」，他感到莫名，「好心被雷親」，以後看到東西誰還敢撿。
律師李奇芳建議，民眾撿拾遺失物，當下最好拍照錄影，將撿到形狀樣態詳實記錄，也要跟警方、檢方如實陳述，撿到遺失物盡快交給派出所，才能證明沒有侵占故意、不法的意圖。
律師指出，侵占遺失物罪構成，須提出足以佐證拾得人有客觀上撿到部分金錢，有侵占入己行為，始構成刑法侵占遺失物。
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