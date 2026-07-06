快訊

獨／豪雨漂來8000元他送警局 卻被鄰居控少5千元挨告侵占遺失物

長榮海空分家爆21億內線交易 張國華一家買股抱2年沒賣…賺逾150億

強颱巴威路徑「類似1997年溫妮颱風」 當年造成「林肯大郡」倒塌慘案

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／豪雨漂來8000元他送警局 卻被鄰居控少5千元挨告侵占遺失物

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣6月25日下起劇烈豪大雨，多處鄉鎮積淹水，內埔鄉學人路受災戶劉男家中水淹小腿肚，當天中午水稍退後他整理家門前花盆時，發現浮在水面上8千元，隔天隨即交給派出所。未料隔壁鄰居吳男報案，遺失1萬3000元，吳男控鄰居劉男侵占遺失物5千元，對劉男提告，劉男嘆「好心被雷親」。

住在內埔鄉劉男無奈說，家門前當天水淹到小腿肚，中午水稍退，他在整理家門前花盆時，發現漂來散落的8千元現金，他將8千元放在毛巾拍照記錄，隔天下班後冒風雨將撿到8000元拿去派出所交給警方。

未料，隔壁鄰居吳男當天問附近鄰居有沒有人撿到1萬3千元，吳男說，他的錢用黑網包著錢摺三摺，裝在鞋櫃，不可能會被打開來。劉男說，當時他撿到是散落8千元，跟吳男所描述現金數量和包裝形式都不符合，面對吳男當時詢問，他當然會說沒撿到。

附近監視器拍下6月25日劇烈雨勢，巷弄淹水情況，劉男說，家中也有不知哪裡來的肥皂、洗髮精等物品漂進家門，還有巷子前方擺放的紐澤西護欄也被水流沖到巷尾。中午約12時15分時，他趁水稍退，在家門前彎腰整理撿東西，看到8張1千元漂在水上。

劉男說，25日當天有很多人在巷弄進進出出；吳男6月26日向派出所電話報案，7月2日到派出所提告鄰居劉男侵占遺失物。劉男說，他當下在水中只撿到漂浮8千元，但鄰居吳男卻還要他賠5000元，最後還罵他「貪」，他感到莫名，「好心被雷親」，以後看到東西誰還敢撿。

律師李奇芳建議，民眾撿拾遺失物，當下最好拍照錄影，將撿到形狀樣態詳實記錄，也要跟警方、檢方如實陳述，撿到遺失物盡快交給派出所，才能證明沒有侵占故意、不法的意圖。

律師指出，侵占遺失物罪構成，須提出足以佐證拾得人有客觀上撿到部分金錢，有侵占入己行為，始構成刑法侵占遺失物。

0625豪雨來襲，屏東縣多處積淹水，內埔鄉劉男淹水受災，水淹到小腿肚高度，他在家門前撿到漂來的8千元現金，放在毛巾上，拍照記錄，隔天將現金交給派出所，卻被鄰居指控少5000元，對他提告侵占遺失物，劉男很無奈。圖／劉男提供
0625豪雨來襲，屏東縣多處積淹水，內埔鄉劉男淹水受災，水淹到小腿肚高度，他在家門前撿到漂來的8千元現金，放在毛巾上，拍照記錄，隔天將現金交給派出所，卻被鄰居指控少5000元，對他提告侵占遺失物，劉男很無奈。圖／劉男提供

0625豪雨來襲，屏東縣內埔鄉劉男家中也淹水受災，水淹到小腿肚高度，他在家門前撿到漂來8千元現金，隔天交給派出所，卻被鄰居指控少5000元，要對他提告侵占遺失物，劉男大嘆好心被雷親。記者劉星君／攝影
0625豪雨來襲，屏東縣內埔鄉劉男家中也淹水受災，水淹到小腿肚高度，他在家門前撿到漂來8千元現金，隔天交給派出所，卻被鄰居指控少5000元，要對他提告侵占遺失物，劉男大嘆好心被雷親。記者劉星君／攝影

0625豪雨來襲，屏東縣多處積淹水，內埔鄉劉男淹水受災，水淹到小腿肚高度，他在家門前撿到漂來的8千元現金，隔天交給派出所，卻被鄰居指控少5000元，要對他提告侵占遺失物，劉男大嘆好心被雷親。記者劉星君／攝影
0625豪雨來襲，屏東縣多處積淹水，內埔鄉劉男淹水受災，水淹到小腿肚高度，他在家門前撿到漂來的8千元現金，隔天交給派出所，卻被鄰居指控少5000元，要對他提告侵占遺失物，劉男大嘆好心被雷親。記者劉星君／攝影

劉男當實在家門前整理花盆，撿到漂來8千元現金，隔天就送交給派出所。圖／劉男提供
劉男當實在家門前整理花盆，撿到漂來8千元現金，隔天就送交給派出所。圖／劉男提供

侵占 鄰居 淹水

延伸閱讀

高雄男占一樓公用地搭鐵皮屋 恐嚇鄰居砸魚缸和機車下場曝

影／台南東區里長家直接將木門從三樓往下丟 從天而降砸落地面警開罰

學校泡在水裡！豪雨重創屏東校園38所學校受損 災損逾1760萬

苗栗義里大橋大型重車疑自撞 22歲男騎士翻落20公尺橋下慘死

相關新聞

矢板明夫受邀台中演講 遭不明男子尾隨攻擊挫傷

日本資深媒體人矢板明夫今早受邀到台中擔任春雨文教基金會營隊講師，未料近午時分，演講結束離開飯店時，遭不明男子蓄意尾隨，並出手攻擊臉部，男子隨後逃逸，矢板明夫緊急送醫治療，臉部有輕微擦挫傷。對此，矢板明夫與春雨文教基金會董事長、中市議員施志昌強烈嚴厲譴責暴力。

照片難證郭台銘出軌 專家建議夫妻多溝通

「鴻海創辦人郭台銘與謝姓女球友的互動，難直接認定『侵害配偶權』！」針對近日郭台銘被拍到相關狀況，律師蘇家宏受訪時表示，目前郭與太太都未有聲明，且「侵害配偶權」需由配偶發動、並列出事證，僅憑目前照片無法證實郭出軌

高雄男占一樓公用地搭鐵皮屋 恐嚇鄰居砸魚缸和機車下場曝

家住高市前鎮區鎮東一街的林姓男子，占據住家一樓外的公用地搭建鐵皮屋，占地為王，鄰居劉姓女子以魚缸阻擋擴建施工，林男昨天下午憤而出言恐嚇劉女，並推倒劉女兒子的機車、砸毀魚缸；林昨晚被警方逮捕送辦外，違建鐵皮屋明將由工務局拆除。

影／四角褲阿伯大戰惡煞！住家被潑漆還遭毆 怒抄鋤頭反擊

南投市一名柯姓男子疑因與他人有糾紛，對方竟跑到其老家丟擲油漆彈，當時年逾六旬的柯父見狀，僅穿著四角褲就出門阻攔，還遭對方持棒球棍毆打，因此受傷，氣得他持鋤頭欲反擊，對方才落跑。警方今表示，已鎖定涉案車輛積極追查。

獨／豪雨漂來8000元他送警局 卻被鄰居控少5千元挨告侵占遺失物

屏東縣6月25日下起劇烈豪大雨，多處鄉鎮積淹水，內埔鄉學人路受災戶劉男家中水淹小腿肚，當天中午水稍退後他整理家門前花盆時，發現浮在水面上8千元，隔天隨即交給派出所。未料隔壁鄰居吳男報案，遺失1萬3000元，吳男控鄰居劉男侵占遺失物5千元，對劉男提告，劉男嘆「好心被雷親」。

高雄小貨車邊開邊散落千元大鈔 路人報警助撿回4萬現金

高雄市鼓山區中華一路今（6）日下午1時突然散落大量千元大鈔，路人發現報警並沿路收回紙鈔及皮夾，警方根據證件資料，確認失主為詹姓男子，通知他到派出所認領。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。