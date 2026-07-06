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防狼噴霧誤當「涼感」噴 北車M8出口意外…犯嫌2.5小時台中落網

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導

捷運台北車站M8出口今中午發生防狼噴霧外溢事件。圖／聯合報系資料照片
捷運台北車站M8出口今中午發生防狼噴霧外溢事件。圖／聯合報系資料照片

捷運台北車站M8出口今中午發生防狼噴霧外溢事件，警消立即趕赴現場，北捷警案發後2個半小時逮捕到男子，據了解男子當時將噴霧丟棄後，搭車到台中，全案依社會秩序維護法偵處。另外，函請北捷依大眾捷運法相關規定審認。

北捷警表示，獲報後立即與中正第一分局成立專案小組，積極調閱監視器影像，分析案情並掌握男子行蹤，並南下台中在下午3時38分，案發後約2個半小時內，迅速查獲該男子到案，全案詢後依社會秩序維護法偵處。另外，函請北捷依大眾捷運法相關規定審認。

北捷警說明，今早中午12時56分捷運台北站M8出口處有男子噴灑不明液體，造成現場民眾咳嗽，立即派員前往查處，經了解，該男子於M8出口處拾起地面上的噴霧器，誤將防狼噴霧劑當作涼感噴霧劑朝自身噴灑，因氣味刺激造成不適，隨即將噴霧器丟棄於垃圾桶內。

捷警到場時，現場已無異味，無人受傷或驚慌等候，捷運系統正常營運。

北捷警提醒，旅客搭乘捷運時，如發現可疑人、事、物，請立即通知站務人員或保全人員，亦可撥打110報案專線，捷警獲報後將立即派員到場處理，共同維護捷運系統旅運安全。

北捷

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