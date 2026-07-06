影／台南東區里長家直接將木門從三樓往下丟 從天而降砸落地面警開罰

台南市東區莊敬路巷弄內，昨天有人從三樓直接往下丟出木門，遭民眾錄影PO網，地上還有床墊、書櫃等物品；莊敬里里長林志勲受訪表示，家人清理家具施工未做好工序管理，造成住戶們困擾，若有罰則將虛心接受，絕無向派出所施壓或關說，分局則表示將依法開罰。

網友小豪氣昨天在臉書社團「台南東區大小事」PO出影片表示「東區莊敬路 一早就這樣丟東西 這能檢舉嗎？難得的星期日 氣死人了」，畫面只見有二名男性將一扇木門直接從三樓陽台往一樓地面丟，木門直接從天而降，砸向地面，地上還有床墊、床板、書櫃等物品。

網友紛紛表示「超危險、「這樣會砸到人」、「這絕對是違反工安的」、「絕對是不能這樣丟的喔～甚至沒有拉封鎖線」；發文者小豪氣回覆直指「對方是我們里長字輩的，有惡勢力」，還稱「報警了 沒用」、「警察說是環保局的事」、「可能警察也要顧及對方是里長吧」。

莊敬里里長林志勲留言致歉「對於今天上午清理傢俱施工未做好工序管理，造成住戶們的困擾，以及造成用路人的危險，先致上十二萬分的歉意。上午打掃公園環境時接獲里民通報後，已馬上返回家中，請現場人員停止動作，後續如有罰則，我也虛心接受並改進。再次向您致上歉意，非常抱歉」。

林志勲今天接受本報記者採訪指出，昨天是高齡80多歲的母親請鄰居來幫忙清理家具，樓下有二名女性戒備，看頭看尾，避免有人經過；現場的床墊、床板、書櫃都是用搬的搬下來，後來因搬到沒力，有二片床板從三樓丟下，這部分造成里民困擾，他再次致歉。

林表示，他絕無向派出所施壓或關說，員警到家中向母親表示會開罰，他們虛心接受懲處；他昨天約10時許接獲里民通知，就立即趕回家處理，完全沒有打電話給派出所，一切配合警方開罰作業。對於遭網友稱他「有惡勢力、報警沒用」等，他認為可能選舉快到了，有人為操作。

轄區台南市警第一分局莊敬所所長張許世賢說明，昨天上午10時許接獲民眾報案，員警立即至現場查處，惟到場時未發現有丟擲雜物或佔用道路等情形；分局將依影片所示違規事實，通知該戶行為人到場說明，並依道路交通管理處罰條例第82條第1項第1款規定開罰。

警方說明，在道路堆積、置放、設置或拋擲足以妨礙交通之物，依法舉發可處1200元以上、2400元以下罰鍰；分局呼籲，民眾切勿任意將物品丟擲、堆放或棄置於道路上，以免影響用路人通行安全。

台南市東區莊敬路巷弄內，昨天有人從三樓直接往下丟出木門，遭民眾錄影PO網，地上還有床墊、書櫃等物品。圖／截自臉書社團「台南東區大小事」

台南市東區莊敬路巷弄內，昨天有人從三樓直接往下丟出木門，遭民眾錄影PO網，地上還有床墊、書櫃等物品。圖／截自臉書社團「台南東區大小事」

台南市東區莊敬路巷弄內，昨天有人從三樓直接往下丟出木門，遭民眾錄影PO網，地上還有床墊、書櫃等物品。圖／截自臉書社團「台南東區大小事」