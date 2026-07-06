永和偵查佐酒駕拒測遭記一大過 改調行政警察、分局長自請處分

新北市警局永和分局馮姓偵查佐，本月3日晚間因交通違規遭攔查時拒絕接受酒測，永和分局今表示，已召開考績委員會審議，決議對馮員記一大過處分，並改調行政警察、調整服務單位，分局長蔣叔君也因督導不周，主動向警察局自請處分。

永和分局表示，馮員於3日晚間勤餘與同事聚餐至晚間10時結束後，自行搭乘計程車返家，晚間11時再騎乘機車外出購買消夜，行經中和區安樂路段時，因交通違規遭中和分局員警攔查。馮員拒絕接受酒精濃度測試，執勤員警隨即依「道路交通管理處罰條例」規定製單告發。

永和分局指出，獲報後立即召開考績委員會，針對馮員嚴重影響警譽的行為，決議核予記一大過處分，並改調行政警察、調整服務單位。

對員警發生違紀事件，顯示內部管理及防制宣導仍有疏漏，分局長蔣叔君對此表達歉意，已主動向警察局自請處分。

永和分局強調，警察身為執法者，更應樹立守法典範。該案雖屬個人操守不當，但分局責無旁貸，未來將持續強化教育訓練及法治觀念宣導，落實主管督導考核責任，杜絕酒駕情事再發生，也重拾民眾對警察團隊的信賴。

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