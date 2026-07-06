台中烏日轎車擦撞路邊3車 駕駛受傷零件掉落一地

台中市烏日區今發生轎車不明原因撞上路邊另3輛車的事故，所幸另3車均停放在路邊，車上無人，肇事轎車車主也僅受四肢擦挫傷，但轎車零件掉落一地；肇事原因由警方調查中。

據了解，這輛轎車下午1時32分沿中山路三段由高鐵路往學田路方向直行，卻突然一路擦撞路邊停放的另3輛車，他自己的車和對方車輛的零件都因摩擦而掉落一地，並發出極大聲響。警方趕到對其實施酒精測試，並無飲酒情形。

烏日警分局表示，民眾駕駛車輛應精神飽滿、隨時注意車前狀況，並依速限行駛。若不幸發生交通事故，應留於現場等待警方到處處理，切勿擅自離去，以免違反「道路交通管理處罰條例」第62條第1項規定，可處1千元以上3千元以下罰鍰，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月。

台中市烏日區今發生轎車不明原因撞上路邊另3輛車的事故。圖／民眾提供