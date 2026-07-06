嬰兒車滾落鐵軌引驚嚇 粗心父母遭函送裁罰

台鐵鶯歌站5日發生夫妻在月台閒聊候車，未注意身後嬰兒車滑落鐵軌造成嬰兒受傷，也嚇壞在場民眾，所幸當時沒有列車通過，迅速被救起送醫，這對粗心父母也被警方函送裁罰。

鐵路警察局台北分局以訊息說明，5日下午4時許，鶯歌站第2月台發生嬰兒車掉落鐵軌事故。於是迅速派員前往現場處理。

警方說，經調閱監視畫面，這對粗心父母在月台上聊天候車，沒注意身後的嬰兒車逐漸滑動並掉落鐵軌上，所幸當下未有列車通行，站務員在旁發現後協助拉起嬰兒車，並通報警消將受傷的嬰兒送醫治療。

警方表示，經查，這對父母因疏忽未注意緊握嬰兒車的把手，導致嬰兒車自月台滑落至鐵軌上，警方除依規定進行兒少通報，全案調查後，也將依鐵路法第68條之1第1項第1款函移鐵道局裁處，可處新台幣1萬元以上100萬元以下罰鍰。