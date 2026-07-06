讓學子擁有安全暑假...南消專案稽查KTV遊樂場所 公布10處安檢不合格

暑假來臨，台南市消防局為讓學子們擁有安全無虞的假期，特別成立專案檢查小組，針對KTV、電子遊戲場、補習班、遊樂場所及電影院等青少年熱門聚集地，展開高規格的消防安全大稽查；目前共查獲10處消防安檢重大不合格場所，均已公布於消防局官網，並要求改善。

消防局說明，目前10處公布的場所包括一間室內螢幕式高爾夫練習場、一間社區大樓、一間幼兒園、一間中度危險工作公司場所、二間低度危險工作公司場所、一間股份有限公司宿舍、一間危險物品類工廠（公共危險物品製造場所）以及二間零售市場。

消防局表示，只要查獲消防安檢重大不合格的場所，都會直接公布於消防局首頁官網，並要求業者改善、列管追蹤直至完全符合規定，達到消防公安「零危險」；另外，消防局在暑假也為學子推出職人體驗，透過寓教於樂的闖關與實作，讓各地孩子化身「消防小英雄」。

消防局指出，將於學甲區、麻豆區、東區、左鎮區、東山區、北區及歸仁區等行政區，接力辦理「消防體驗營」活動；位於中西區的「消防史料館」，則可讓學童換上全套裝備體驗「小小消防員」，並能戴上VR眼鏡直擊救災現場，還有「1950古董消防車」以及平板多媒體遊戲。

市長黃偉哲強調，市府團隊除了對實體娛樂場所進行高標準把關外，也鼓勵青少年與家長善用暑假豐富的消防體驗活動，全家一起邊玩邊學，讓防災安全意識在體驗中扎根。 消防局長楊宗林承諾，消防局會持續當台南青少年安全守護神。

台南市消防局目前共查獲10處消防安檢重大不合格場所，均已公布於消防局官網，並要求改善。圖／消防局提供

台南市消防局目前共查獲10處消防安檢重大不合格場所，均已公布於消防局官網，並要求改善。圖／截自台南市消防局官網

台南市消防局目前共查獲10處消防安檢重大不合格場所，均已公布於消防局官網，並要求改善。圖／消防局提供