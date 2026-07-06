北車M8出口飄刺鼻異味民眾紛躲避 警消查出來源：防狼噴霧
台北車站M8出口今午飄散刺鼻氣味導致民眾吸入後不斷咳嗽，警、消獲報派員查處，初步發現是旅客的防狼噴霧器掉出並洩漏，現場無人需要送醫，警方正持續釐清案發經過。
台北市消防局表示，7月6日中午12時54分獲報，台北車站M8出口有不明氣體造成民眾咳嗽，經派員查處，在地下層垃圾桶發現防狼噴霧器，現場無人需要送醫，後續交由警方及捷運行控中心調查。
警方初步調查發現，案發時1名中年男子拖著行李箱行經M8出口1樓外部，因不慎碰撞行李箱，防狼噴霧器從行李箱中掉出，該男未察覺而離去。
防狼噴霧器掉落後產生滲漏，另名中年男子路過時，主動將防狼噴霧器拿到M8出口地下1樓內部，丟棄至垃圾桶內，相關氣體持續洩露，導致後續數名路過民眾呼吸不適，紛紛遮掩口鼻、加速通過。
警方指出，後續將通知棄置防狼噴霧器於垃圾桶內的男子釐清案情。
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