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台中演講遭攻擊！矢板明夫緊急送醫 工作人員曝不明男子連2日在飯店徘徊

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影／受邀台中演講遭不明男子尾隨攻擊濺血 矢板明夫還原當時狀況

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導

日本資深媒體人矢板明夫今天上午10時受邀到台中擔任春雨文教基金會營隊講師，未料近午時分，演講結束欲離開飯店時，遭不明男子蓄意尾隨，並出手攻擊臉部，造成矢板明夫嘴唇破裂流血，男子隨後逃逸。矢板明夫嚴厲譴責暴力，他強調，不排除是因為他過去言論與主張而施暴，這是不被允許的，要求警方徹查。

「NEXT CITY｜春雨創生行動營－前進新台中」是由春雨文教基金會主辦的青年培力營隊，7月5日至6日在台中永豐棧酒店舉行，今天邀請矢板明夫擔任營隊講師。矢板明夫11點多演講結束後，欲離開飯店時，卻遭不明男子蓄意尾隨，並出手攻擊臉部，隨後逃逸現場；現場工作人員第一時間將矢板明夫送醫治療並報警處理。

矢板明夫還原當時的狀況說，當時他演講結束，在飯店大廳正準備打電話，一名戴著棒球衣的黑衣人走進來，叫住他後說了一句話後，但他當時沒聽清楚，就突然遭男子揮拳攻擊臉部，造成他嘴唇破裂，滿口是血。

矢板明夫說，根據飯店人員透露，該名施暴男子這兩日都在飯店徘徊，行徑可疑，似乎是在等他。

矢板明夫指出，台灣是民主社會，如果因為不滿他的言論與主張，而訴諸暴力，是不應該被允許的，因此嚴厲譴責暴力；未來他也會更注意自身安全，但不會因為類似暴力行徑而改變自己的主張。

矢板明夫認為警方應該徹查，如果後續不了了之，會給台灣社會造成巨大恐懼，台灣是可以發表言論自由的國家，不應該用恐懼打壓不同意見的人。

日本資深媒體人矢板明夫今天上午10時受邀到台中擔任春雨文教基金會營隊講師，未料近午時分，演講結束欲離開飯店時，遭不明男子蓄意尾隨，並出手攻擊臉部。圖／施志昌提供
日本資深媒體人矢板明夫今天上午10時受邀到台中擔任春雨文教基金會營隊講師，未料近午時分，演講結束欲離開飯店時，遭不明男子蓄意尾隨，並出手攻擊臉部。圖／施志昌提供

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