挑戰南湖大山一日單攻跌百米深谷 46歲山友不幸罹難

宜蘭與台中交界的南湖大山發生死亡山難，46歲王姓男子一行6人昨天凌晨挑戰一日單攻，王男卻在途中不慎失足跌落100公尺深谷，氣絕身亡，宜蘭縣消防局連繫直升機吊掛把死者送下山。圖／消防局提供 宜蘭與台中交界的南湖大山發生不幸山難，46歲王姓男子一行6人昨天凌晨挑戰一日單攻，王男卻在途中不慎失足跌落100公尺深谷。宜蘭縣消防局歷經超過一天的惡劣天候與險峻地形考量，今天上午10時許成功下切接觸王男，但人已經死亡，後續由直升機吊掛送下山。

據了解，王男等6人於5日凌晨零時由登山口出發，清晨4時30分許，王男行經山區時意外失足墜谷，同行隊友呼喊無回應，於4時53分向宜蘭消防局報案。隊友隨後自行下切查看，發現王男已無生命徵象。

宜蘭縣消防局獲報後啟動山域救援，並申請空勤直升機分批載送8名搜救員進山，然而山區天候驟變，直升機無法在原定的審馬陣草原下放，搜救隊改於附近山頭降落。因地形陡峭且濃霧阻隔，前線人員考量安全，5日晚間被迫於山區紮營過夜。

今天上午7時，消防局再度調派太管處與消防人員共8人組成第二梯次，搭乘直升機挺進審馬陣草原接力搜救；上午10時53分，搜救員成功下切至100公尺深的墜谷地點，確認王男已經死亡，隨即協助空勤直升機執行吊掛，將遺體載運下山，後續將由檢警釐清死因。