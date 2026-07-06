要看車卻誤踩油門撞進Nissan展間 Sentra新車被撞網喊：賀成交

蔡姓女子今天上午10時38分許駕車至高市大中一路Nissan展示場停車時，疑誤踩油門，車暴衝撞破展示間玻璃，波及展示新車。記者石秀華／翻攝 65歲蔡姓女子今天上午10時38分許駕車至高市大中一路Nissan展示場看新車，倒車至停車格時，疑誤踩油門，車子暴衝撞破展示間玻璃，擦撞一輛展示新車，嚇壞一群業務員，所幸無人受傷，事故畫面被網友目擊，喊「歡迎光臨」。更有網友稱「這麼急著買Sentra?」、「賀成交」。

左營警分局指出，蔡姓女子今天上午10時38分許駕駛Subaru轎車前往大中一路的Nissan展示場看新車，當時車子準備駛入停車格時，因操作不慎，疑誤踩油門，導致車輛衝進展示場，撞壞玻璃還波及一輛展示新車。

當時展示場不少業務員準備上班，見車子衝入，著實嚇了一跳，所幸現場無人受傷，警方到場測繪，對蔡女施以酒測，無酒駕行為，詳細肇責待交通大隊釐清。

蔡姓女子今天上午10時38分許駕車至高市大中一路Nissan展示場停車時，疑誤踩油門，車暴衝撞破展示間玻璃，波及展示新車。記者石秀華／翻攝

蔡姓女子今天上午10時38分許駕車至高市大中一路Nissan展示場停車時，疑誤踩油門，車暴衝撞破展示間玻璃，波及展示新車。記者石秀華／翻攝