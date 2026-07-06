照片難證郭台銘出軌 專家建議夫妻多溝通

鴻海創辦人郭台銘(右)與妻子曾馨瑩。聯合報系資料照

「鴻海創辦人郭台銘與謝姓女球友的互動，難直接認定『侵害配偶權』！」針對近日郭台銘被拍到相關狀況，律師蘇家宏受訪時表示，目前郭與太太都未有聲明，且「侵害配偶權」需由配偶發動、並列出事證，僅憑目前照片無法證實郭出軌；諮商師樊雪春受訪時則建議郭台銘與曾馨瑩好好溝通，化解誤會。

鴻海創辦人郭台銘日前遭週刊爆出與一名謝姓女球友私下密切，還刊出了10幾張照片，但至今郭與太太曾馨瑩都未對此回應。對此，恩典法律事務所主持律師蘇家宏受訪時表示，光憑目前揭露的幾張照片，並沒有辦法證實郭台銘有《民法》上「侵害配偶權」的狀況。

當事人未證實外遇

「婚姻是私事！」蘇家宏說明，「侵害配偶權」需要由配偶發動，並舉證對方在特定時間、地點的會面照片或對話紀錄等證據，證明有相關情況，法院才會受理。但目前曾馨瑩並沒有進行相關訴訟，郭台銘與曾馨瑩也沒有進一步的對外說明，各界不應該因為周刊爆料，就認定郭台銘有外遇的狀況。

台師大教育心理與輔導博士、師大心田諮商所諮商心理師樊雪春受訪時分析，郭台銘與謝小姐目前被拍到的互動狀況有打球時舉止親近，在郭台銘豪宅進出多次，每次約40分鐘到1小時等，這有可能是一般的「球友」，也有可能是「婚外情」。

球友須維持互動界線

「如果是球友，也許應檢討這樣的互動是否違背『已婚男女』該有的界線！」樊雪春指出，曾馨瑩可以提醒郭台銘，這樣的行為可能有調整的必要，例如次數或是行為，接送的部分可以由他人代勞。而且郭台銘過去給外界是「愛家」的形象，包括對前妻的深愛、幫曾馨瑩提東西等，郭還是已婚男性，對其他女性需維持看不見的界線較佳。

樊雪春說，「如果」是婚外情，這就會牽涉到情感投入與財務問題，曾馨瑩要思考是否要改變現有的家庭狀態。由於雙方有簽婚前協議，曾馨瑩若提離婚，最多可能只有拿到最近郭台銘贈予她的6億元鴻海股票，還有之前登記在她名下的房子，且因郭台銘90%的財產已經信託，若保有婚姻才有機會保有信託利益。

離婚得不償失

「目前照片沒有明確『侵害配偶權』的行為！」如擁抱、接吻等，因此「侵害配偶權」官司不見得成立，即使成立，賠償也大多在1百萬元內，曾馨瑩與張清芳的狀況不同，張清芳是協議離婚，才能分到比較多的財產。

「建議郭台銘與曾馨瑩夫婦可以找婚姻諮商師談談！」樊雪春分析，兩人年齡差距大，且對於家庭的目標並不同：郭台銘才退休沒多久、要找事做，希望有人陪著自己休閒（打高爾夫），但對曾馨瑩來說，養小孩會是現階段關注的重點，尤其曾的3個小孩都尚未成年，若離婚對於小孩來說也沒好處。

夫妻重新調整互動

因此，樊雪春建議郭台銘可以多參加小孩的活動，而曾馨瑩也可花點時間陪郭台銘打球，透過雙方的調整，可以重新享有很棒的婚姻生活。

【更多精采內容，詳見 】