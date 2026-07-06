快訊

美國網紅調味料不能帶！她寄回台灣整箱遭扣押 驚喊：不小心變毒梟

北捷台北車站M8傳辣椒水外洩！民眾狂咳 警方鎖定1男法辦

矢板明夫台中演講遭不明人士攻擊 警方證實：受理報案追查歹徒中

北捷台北車站M8傳辣椒水外洩！民眾狂咳 警方鎖定1男法辦

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導

<a href='/search/tagging/2/北捷' rel='北捷' data-rel='/2/103329' class='tag'><strong>北捷</strong></a>台北車站M8出口今中午發生<a href='/search/tagging/2/辣椒水' rel='辣椒水' data-rel='/2/192784' class='tag'><strong>辣椒水</strong></a>外洩事件。示意圖／ingimage
北捷台北車站M8出口今中午發生辣椒水外洩事件。示意圖／ingimage

北捷台北車站M8出口今中午發生辣椒水外洩事件，由於去年相同地點發生隨機傷人案，警方不敢大意，捷運警察隊表示，獲報後立即前往現場，疑似有名男子撿拾到防狼噴霧，把玩期間噴灑出來，所幸無人受傷，捷運系統營運正常，已掌握犯嫌，將依社維法偵辦。

捷運警察隊表示，中午12時56分，捷運台北站M8出口處有男子噴灑不明液體，造成現場民眾有咳嗽情形，捷警立即派員前往查處，經瞭解，現場已無異味。

捷警表示，調閱站體監視器影像發現一名男子於M8出口處疑似拾獲一罐防狼噴霧器，隨後搭乘手扶梯至平台層，把玩期間並朝自身噴灑，致附近民眾遮掩口鼻及咳嗽等情。

隨後，該男子隨後將噴霧器丟棄於垃圾桶後離去，經查現場無人嗆傷或送醫，捷運系統營運正常；捷警已調閱相關監視器影像釐清案情，並掌握嫌疑人，後續將依社會秩序維護法偵辦。

捷警提醒，旅客搭乘捷運時，如遇可疑人、事、物，可立即通知站務人員、保全，或撥打110報案專線，捷警獲報後將立即到場處理，以維護捷運系統乘車安全。

辣椒水 北捷 捷運

延伸閱讀

影／后里酒後鬧事持刀恐嚇還開車要衝撞？ 警方受理報案追查

竹縣關西一處池塘發現浮屍 確認是3年前被報失蹤的男子

竹北街友充電線綁3幼貓躺車站乞討 動保團體急救援

男搭高鐵遭鄰座性騷擾 警將通知犯嫌到案說明

相關新聞

矢板明夫受邀台中演講 遭不明男子尾隨攻擊挫傷

日本資深媒體人矢板明夫今早受邀到台中擔任春雨文教基金會營隊講師，未料近午時分，演講結束離開飯店時，遭不明男子蓄意尾隨，並出手攻擊臉部，男子隨後逃逸，矢板明夫緊急送醫治療，臉部有輕微擦挫傷。對此，矢板明夫與春雨文教基金會董事長、中市議員施志昌強烈嚴厲譴責暴力。

照片難證郭台銘出軌 專家建議夫妻多溝通

「鴻海創辦人郭台銘與謝姓女球友的互動，難直接認定『侵害配偶權』！」針對近日郭台銘被拍到相關狀況，律師蘇家宏受訪時表示，目前郭與太太都未有聲明，且「侵害配偶權」需由配偶發動、並列出事證，僅憑目前照片無法證實郭出軌

高雄男占一樓公用地搭鐵皮屋 恐嚇鄰居砸魚缸和機車下場曝

家住高市前鎮區鎮東一街的林姓男子，占據住家一樓外的公用地搭建鐵皮屋，占地為王，鄰居劉姓女子以魚缸阻擋擴建施工，林男昨天下午憤而出言恐嚇劉女，並推倒劉女兒子的機車、砸毀魚缸；林昨晚被警方逮捕送辦外，違建鐵皮屋明將由工務局拆除。

北捷台北車站M8傳辣椒水外洩...民眾狂咳 警方鎖定1男法辦

北捷台北車站M8出口今中午發生辣椒水外洩事件，由於去年相同地點發生隨機傷人案，警方不敢大意，捷運警察隊表示，獲報後立即前往現場，疑似有名男子撿拾到防狼噴霧，把玩期間噴灑出來，所幸無人受傷，捷運系統營運正常，已掌握犯嫌，將依社維法偵辦。

矢板明夫台中演講遭不明人士攻擊 警方證實：受理報案追查歹徒中

日本媒體人矢板明夫今天在台中市永豐棧酒店演講，但離開飯店時，遭身分不明的歹徒出手攻擊臉部後，歹徒逃逸，第六警分局表示，確有此事，目前正在受理被害人報案中，也同步查緝涉案歹徒到案，釐清動機與犯案過程，目前依傷害罪方向偵辦。

彰化神壇遶境爆推擠鬥毆 婦人抱孩童急逃避波及

彰化縣線西鄉伍福會昨天舉辦遶境活動，隊伍行經伸港鄉仁愛路二段時，疑因口角引發推擠衝突，從畫面顯示，不僅機車被推倒，大人抱著小孩離開避免遭波及，伍福會人員對此表達道歉，警已調閱周遭監視器並聯繫伍福會負責人說明，釐清涉案對象。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。