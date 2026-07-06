北捷台北車站M8傳辣椒水外洩...民眾狂咳 警方鎖定1男法辦

北捷台北車站M8出口今中午發生辣椒水外洩事件。示意圖／ingimage

北捷台北車站M8出口今中午發生辣椒水外洩事件，由於去年相同地點發生隨機傷人案，警方不敢大意，捷運警察隊表示，獲報後立即前往現場，疑似有名男子撿拾到防狼噴霧，把玩期間噴灑出來，所幸無人受傷，捷運系統營運正常，已掌握犯嫌，將依社維法偵辦。

捷運警察隊表示，中午12時56分，捷運台北站M8出口處有男子噴灑不明液體，造成現場民眾有咳嗽情形，捷警立即派員前往查處，經瞭解，現場已無異味。

捷警表示，調閱站體監視器影像發現一名男子於M8出口處疑似拾獲一罐防狼噴霧器，隨後搭乘手扶梯至平台層，把玩期間並朝自身噴灑，致附近民眾遮掩口鼻及咳嗽等情。

隨後，該男子隨後將噴霧器丟棄於垃圾桶後離去，經查現場無人嗆傷或送醫，捷運系統營運正常；捷警已調閱相關監視器影像釐清案情，並掌握嫌疑人，後續將依社會秩序維護法偵辦。

捷警提醒，旅客搭乘捷運時，如遇可疑人、事、物，可立即通知站務人員、保全，或撥打110報案專線，捷警獲報後將立即到場處理，以維護捷運系統乘車安全。