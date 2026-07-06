快訊

北捷台北車站M8傳辣椒水外洩！民眾狂咳 警方鎖定1男法辦

矢板明夫台中演講遭不明人士攻擊 警方證實：受理報案追查歹徒中

超級颱風巴威狂風暴雨畫面曝光！ 外媒估「北轉朝台灣逼近」

矢板明夫受邀台中演講 遭不明男子尾隨攻擊挫傷

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導

日本資深媒體人<a href='/search/tagging/2/矢板明夫' rel='矢板明夫' data-rel='/2/206496' class='tag'><strong>矢板明夫</strong></a>今早受邀到<a href='/search/tagging/2/台中' rel='台中' data-rel='/2/245112' class='tag'><strong>台中</strong></a>擔任春雨文教基金會營隊講師，未料演講結束離開飯店時，遭不明男子蓄意尾隨，並攻擊臉部，矢板明夫緊急送醫治療。圖／<a href='/search/tagging/2/施志昌' rel='施志昌' data-rel='/2/190765' class='tag'><strong>施志昌</strong></a>提供
日本資深媒體人矢板明夫今早受邀到台中擔任春雨文教基金會營隊講師，未料演講結束離開飯店時，遭不明男子蓄意尾隨，並攻擊臉部，矢板明夫緊急送醫治療。圖／施志昌提供
日本資深媒體人矢板明夫今早受邀到台中擔任春雨文教基金會營隊講師，未料近午時分，演講結束離開飯店時，遭不明男子蓄意尾隨，並出手攻擊臉部，男子隨後逃逸，矢板明夫緊急送醫治療，臉部有輕微擦挫傷。對此，矢板明夫與春雨文教基金會董事長、中市議員施志昌強烈嚴厲譴責暴力。

「NEXT CITY｜春雨創生行動營－前進新台中」是由春雨文教基金會主辦的青年培力營隊，7月5日至6日在台中永豐棧酒店舉行，今天邀請矢板明夫擔任營隊講師。矢板明夫11點多演講結束後，欲離開飯店時，卻遭不明男子蓄意尾隨，並出手攻擊臉部，隨後逃逸現場；現場工作人員第一時間將矢板明夫送醫治療並報警處理。

據現場工作人員透露，該名施暴男子這兩日都在飯店徘徊，行徑可疑。

施志昌強調，不論施暴者的動機為何，企圖用拳頭讓人失聲的行為，就是對民主自由最嚴重的挑釁。基金會將全力配合警方調查，提供飯店及周邊相關監視器畫面。

施志昌同時嚴正呼籲警方務必在最短時間內全力緝兇，查明幕後是否有指使者與真正動機，依法嚴辦、絕不姑息，以捍衛社會治安與言論自由。

春雨文教基金會強調，目前已派員全程陪同矢板明夫就醫，後續將全力協助其醫療與法律追訴事宜。營隊其餘課程也已加強維安防護，確保全體學員與講師的安全。

矢板明夫 台中 施志昌

延伸閱讀

影／后里酒後鬧事持刀恐嚇還開車要衝撞？ 警方受理報案追查

再忙也要防詐！北投警赴榮總強化醫暴應變機制 揭當前最猖獗詐術

影／變換車道撞移動豪宅！邁巴赫S500駕駛被撞 反成酒駕現行犯

台中詐團車手超商領金融卡包裹 見警拔腿逃仍落網

相關新聞

矢板明夫受邀台中演講 遭不明男子尾隨攻擊挫傷

日本資深媒體人矢板明夫今早受邀到台中擔任春雨文教基金會營隊講師，未料近午時分，演講結束離開飯店時，遭不明男子蓄意尾隨，並出手攻擊臉部，男子隨後逃逸，矢板明夫緊急送醫治療，臉部有輕微擦挫傷。對此，矢板明夫與春雨文教基金會董事長、中市議員施志昌強烈嚴厲譴責暴力。

高雄男占一樓公用地搭鐵皮屋 恐嚇鄰居砸魚缸和機車下場曝

家住高市前鎮區鎮東一街的林姓男子，占據住家一樓外的公用地搭建鐵皮屋，占地為王，鄰居劉姓女子以魚缸阻擋擴建施工，林男昨天下午憤而出言恐嚇劉女，並推倒劉女兒子的機車、砸毀魚缸；林昨晚被警方逮捕送辦外，違建鐵皮屋明將由工務局拆除。

北捷台北車站M8傳辣椒水外洩...民眾狂咳 警方鎖定1男法辦

北捷台北車站M8出口今中午發生辣椒水外洩事件，由於去年相同地點發生隨機傷人案，警方不敢大意，捷運警察隊表示，獲報後立即前往現場，疑似有名男子撿拾到防狼噴霧，把玩期間噴灑出來，所幸無人受傷，捷運系統營運正常，已掌握犯嫌，將依社維法偵辦。

矢板明夫台中演講遭不明人士攻擊 警方證實：受理報案追查歹徒中

日本媒體人矢板明夫今天在台中市永豐棧酒店演講，但離開飯店時，遭身分不明的歹徒出手攻擊臉部後，歹徒逃逸，第六警分局表示，確有此事，目前正在受理被害人報案中，也同步查緝涉案歹徒到案，釐清動機與犯案過程，目前依傷害罪方向偵辦。

彰化神壇遶境爆推擠鬥毆 婦人抱孩童急逃避波及

彰化縣線西鄉伍福會昨天舉辦遶境活動，隊伍行經伸港鄉仁愛路二段時，疑因口角引發推擠衝突，從畫面顯示，不僅機車被推倒，大人抱著小孩離開避免遭波及，伍福會人員對此表達道歉，警已調閱周遭監視器並聯繫伍福會負責人說明，釐清涉案對象。

竹北高鐵橋下美景藏亮點 中巴45度歪進稻田...千人笑翻

新竹縣竹北市高鐵橋下的竹22鄉道平時以大片綠油油的稻田與田野美景著稱，近日有網友拍下「橋下美景」上網與大家分享，沒想到照片內除了稻田外，竟還有一輛中巴歪頭卡在路邊，引發網友大笑瘋傳。警方表示未接獲報案，但提醒民眾行經該路段注意安全。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。