彰化神壇遶境爆推擠鬥毆 婦人抱孩童急逃避波及

彰化縣線西鄉伍福會昨天舉辦遶境活動，隊伍行經伸港鄉仁愛路二段時，疑因口角引發推擠衝突，從畫面顯示，不僅機車被推倒，大人抱著小孩離開避免遭波及。圖取自／臉書「宗教爆報」 彰化縣線西鄉伍福會昨天舉辦遶境活動，隊伍行經伸港鄉仁愛路二段時，疑因口角引發推擠衝突，從畫面顯示，不僅機車被推倒，大人抱著小孩離開避免遭波及，伍福會人員對此表達道歉，警已調閱周遭監視器並聯繫伍福會負責人說明，釐清涉案對象。

和美警分局表示，這場衝突未接獲報案，练查看臉書粉絲專頁「宗教爆報」貼文及影片，是線西伍福會遶境活動，昨晚8時50分許，隊伍行經伸港鄉仁愛路二段時，有多名男子毆打1人，路旁小孩受到驚嚇等情事，警方將傳喚當事人說明，釐清案情及涉案對象。

據參與遶境活動的民眾指出，當時參加遶境的廟會陣頭成員有不少人都有喝酒，抵達仁愛路時，因路幅較小，行進過程因肢體碰撞發生推擠，起了口角，進而大打出手，連路邊機車都被推倒，還有婦人抱著小孩趕緊逃離現場，避免遭到波及。

據舉辦遶境的神壇負責人說，事發地點的路較小條，遶境途中，周邊看熱鬧的人不知道為什麼有衝突，當下秩序組有立刻去協助，無人受傷，對於造成社會觀感不佳感到很抱歉。他不認識起衝突的人，廟方的秩序組都有戴著臂章及背心。

和美分局伸港派出所表示，關於這起遶境衝突事件，經詢問神壇負責人，初步得知起因是路幅狹小，遶境隊伍行經時引發推擠，該所將調閱監視器畫面，傳訊相關人員到案說明。

彰化縣線西鄉伍福會昨天舉辦遶境活動，隊伍行經伸港鄉仁愛路二段時，疑因口角引發推擠衝突，從畫面顯示，不僅機車被推倒，大人抱著小孩離開避免遭波及。圖取自／臉書「宗教爆報」