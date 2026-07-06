竹北高鐵橋下美景藏亮點 中巴45度歪進稻田...千人笑翻

新竹縣竹北市高鐵橋下的竹22鄉道平時以大片綠油油的稻田與田野美景著稱，近日有網友拍下「橋下美景」上網與大家分享。圖／取自臉書「職業聯結車職業大貨車職業大客車拉拉隊運輸業照片影片資訊分享團」 新竹縣竹北市高鐵橋下的竹22鄉道平時以大片綠油油的稻田與田野美景著稱，近日有網友拍下「橋下美景」上網與大家分享，沒想到照片內除了稻田外，竟還有一輛中巴歪頭卡在路邊，引發網友大笑瘋傳。警方表示未接獲報案，但提醒民眾行經該路段注意安全。

網友在臉書社團「職業聯結車職業大貨車職業大客車拉拉隊運輸業照片影片資訊分享團」貼出畫面，只見一輛中巴在狹窄的鄉間小路上，右側車輪完全陷進綠油油的稻田裡，整輛車以45度角懸空撐在田埂邊，畫面與一旁的高鐵橋柱、農田景致形成強烈對比，既驚險又奇特。

貼文引來大批網友吐槽與熱烈討論，不少人幽默表示：「田中站到了給客人下車很正常，不要大驚小怪」、「出事了阿貝！」、「司機：彰化到了沒我是不知道，可是田中是真的到了」、「風景美到暈頭轉趴路邊」，也有網友分析：「應該是為了禮讓對向來車，會車失敗才掉下去的」。

也有居民分析指出，該路段是竹北東興里山下、靠近高鐵橋下的竹22鄉道，屬於非常狹小的產業道路，平時風景雖然漂亮，非常推薦騎腳踏車或走路，但寬度根本不適合大車通行，兩車相遇時會車極度不易，直言「技術爛真的不要挑戰自己，這條路越開到後面越刺激」。

竹北警分局表示，目前並未接獲相關報案，但仍提醒用路人，鄉間小路與產業道路路幅狹窄，民眾行經類似路段時務必減速慢行、注意車況，若遇到會車應提早於寬闊處禮讓，以確保行車安全。