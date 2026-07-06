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影／「中壢好可怕」2騎士路口互毆影片上網 警方：認錯人

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導

網友在脆貼文「中壢好可怕」，並放一段影片，只見兩名男機車騎士安全帽都沒脫，就在紅綠燈路口上演互毆全武行，完全不顧其他車輛路權和安全。

桃園市中壢警方今天表示，事發時間為昨天下午近4時，地點在中壢區中華路二段、普忠路口往桃園方向，先動手的鍾男認錯車，和等綠燈的盧男從口角變成肢體衝突，在路口互毆，警方接獲報案火速趕赴現場。雙方雖表示誤會不願提出傷害告訴，但警方仍依違反社違法裁處。

警方調查，鍾男自稱當天騎機車行經中華路遭逼車，他騎到普忠路口時，誤認盧男是先前逼車的人，於是在路口紅燈時把車停在內側車道，上前與盧男理論，盧覺得莫名其妙，雙方於是從口角演變為衝突。警方調閱路口監視器畫面，可以看見鍾男氣呼呼情緒失控攻擊盧男，盧被打幾下最後不忍，兩人就在路口互毆。

雙方衝突時鍾男從盧男的話察覺似乎認錯人，於是逐漸冷靜，再聽盧男幾句話強調他認錯人，鍾男這才確認是一場誤會，此時員警已抵達現場時，雙方已停止互毆。警方經現場詢問，鍾、盧兩男都表示不提出傷害告訴，但是在公共場所互毆已違反社違法，警方於是移請裁處。

中壢警分局表示，民眾遇有糾紛應保持理性與冷靜，切勿因一時情緒衝動而發生肢體衝突，警方對於任何危害公共秩序及安全之行為，均將依法究辦，以維護民眾安全與社會安寧。

鍾男（左黑衣）下車罵幾句隨即攻擊盧男。記者鄭國樑／翻攝
鍾男（左黑衣）下車罵幾句隨即攻擊盧男。記者鄭國樑／翻攝

中壢 影片 機車騎士

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