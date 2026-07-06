警方原本僅欲上前進行盤查與取締，意外發現車內整齊坐著6名越南籍失聯移工。圖：讀者提供

桃園市警察局保安警察大隊員警近日下午6時許執行巡邏勤務時，於八德區路段發現一輛自小客車違規停車。警方原本僅欲上前進行盤查與取締，未料在清查車內人員身分時，意外發現車內整齊坐著6名越南籍失聯移工。員警隨後更在駕駛身上起獲毒品，並查出後座乘客為通緝犯，當場將全車不法人員一網打盡，訊後依法移送法辦。

員警在盤查過程中，更發現該車駕駛人身上查獲二級毒品安非他命。圖：讀者提供

警方指出，員警在盤查過程中，先是在該車駕駛人身上查獲二級毒品安非他命，後續對其進行唾液毒品快篩檢測，結果呈現陽性反應，涉嫌毒後駕駛。隨後警方逐一核對車內其餘乘客身分，除了確認皆為越南籍失聯移工外，更查出後座其中1名乘客竟是詐欺通緝犯。現場依法實施逮捕時，該名詐欺通緝犯一度情緒潰堤、哭天喊地發出哀嚎聲，但仍遭警方強勢壓制並全數帶回。全案在警詢過後，警方各依違反毒品危害防制條例、公共危險罪、入出國及移民法以及詐欺罪嫌，將涉案人員全數移請台灣桃園地方檢察署偵辦。

保安警察大隊表示，今年度迄今已查獲多起涉外不法案件，外籍人士在台犯罪型態除逾期居留外，亦不乏涉及毒品、毒駕等重大刑事案件。警方強調，未來將持續加強查緝各類涉外違法案件，積極規畫不定期治安掃蕩，全力淨化社會治安。

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本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】桃警攔違停意外逮6失聯移工 車內通緝犯落網崩潰哀號