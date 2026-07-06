快訊

佀廣洋回應17項指控！認霸凌致歉 否認賣大麻、小帳罵高嘉瑜

獸醫艱途／高分搶手科系的殘酷現實 血汗環境嚇退人才

MLB／大聯盟官網首圖就是他！鄭宗哲只用兩打席就解鎖首度單場雙安

聽新聞
0:00 / 0:00

桃警攔違停意外逮6失聯移工 車內通緝犯落網崩潰哀號

桃園電子報／ 桃園電子報

1783307929089
警方原本僅欲上前進行盤查與取締，意外發現車內整齊坐著6名越南籍失聯移工。圖：讀者提供

桃園市警察局保安警察大隊員警近日下午6時許執行巡邏勤務時，於八德區路段發現一輛自小客車違規停車。警方原本僅欲上前進行盤查與取締，未料在清查車內人員身分時，意外發現車內整齊坐著6名越南籍失聯移工。員警隨後更在駕駛身上起獲毒品，並查出後座乘客為通緝犯，當場將全車不法人員一網打盡，訊後依法移送法辦。

1783307806260
員警在盤查過程中，更發現該車駕駛人身上查獲二級毒品安非他命。圖：讀者提供

警方指出，員警在盤查過程中，先是在該車駕駛人身上查獲二級毒品安非他命，後續對其進行唾液毒品快篩檢測，結果呈現陽性反應，涉嫌毒後駕駛。隨後警方逐一核對車內其餘乘客身分，除了確認皆為越南籍失聯移工外，更查出後座其中1名乘客竟是詐欺通緝犯。現場依法實施逮捕時，該名詐欺通緝犯一度情緒潰堤、哭天喊地發出哀嚎聲，但仍遭警方強勢壓制並全數帶回。全案在警詢過後，警方各依違反毒品危害防制條例、公共危險罪、入出國及移民法以及詐欺罪嫌，將涉案人員全數移請台灣桃園地方檢察署偵辦。

保安警察大隊表示，今年度迄今已查獲多起涉外不法案件，外籍人士在台犯罪型態除逾期居留外，亦不乏涉及毒品、毒駕等重大刑事案件。警方強調，未來將持續加強查緝各類涉外違法案件，積極規畫不定期治安掃蕩，全力淨化社會治安。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】桃警攔違停意外逮6失聯移工 車內通緝犯落網崩潰哀號

通緝 毒品 移工

延伸閱讀

一場意外毀一生！社群熱論十大交通事故類型 第一名引眾怒

二手車商毒駕停在快車道不動 南警6人3車包圍仍呼呼大睡

苗栗男身背2通緝 涉毒偷車又酒駕遭圍捕竟一路闖紅燈

竹東神秘吞車路口又出事了！休旅車懸空卡牆 居民：今年已第6輛

相關新聞

高雄男占一樓公用地搭鐵皮屋 恐嚇鄰居砸魚缸和機車下場曝

家住高市前鎮區鎮東一街的林姓男子，占據住家一樓外的公用地搭建鐵皮屋，占地為王，鄰居劉姓女子以魚缸阻擋擴建施工，林男昨天下午憤而出言恐嚇劉女，並推倒劉女兒子的機車、砸毀魚缸；林昨晚被警方逮捕送辦外，違建鐵皮屋明將由工務局拆除。

「被海浪捲走了！」高中棒球隊學生沙灘戲水溺斃 檢相驗家屬悲痛

暑假首周，高雄某高中棒球隊郭姓學生昨天跟同學到東港鎮南平海堤戲水，報案的同學說，他遭海浪捲走了，消防局、海巡單位獲報後出動前往，歷時約2小時，在傍晚5時7分尋獲郭男送醫不治。檢方今上午相驗，家屬悲痛，場面哀戚。

影／「中壢好可怕」2騎士路口互毆影片上網 警方：認錯人

網友在脆貼文「中壢好可怕」，並放一段影片，只見兩名男機車騎士安全帽都沒脫，就在紅綠燈路口上演互毆全武行，完全不顧其他車輛路權和安全。

大貨車失控橫躺車道影片瘋傳 嘉義警澄清為7月1日事故

嘉義縣水上鄉一段大貨車失控翻覆的驚悚畫面近日在網路社群瘋傳，影片中大貨車疑為閃避前方小客車，突然失控衝向對向車道，揚起大片塵土後橫躺路面，阻斷車流，驚險畫面引發網友熱議，紛紛留言質疑駕駛未保持安全距離或疑似分心駕駛。警方表示，該事故實際發生於7月1日下午，並非近日新事故。

影／變換車道撞移動豪宅！邁巴赫S500駕駛被撞 反成酒駕現行犯

台74線快速道路今日清晨發生一起天價車禍，陳姓男子當時駕駛豐田TOYOTA轎車，行經74線快速道路東向23K處變換車道，不慎撞上行駛於同車道、新車身價高達888萬元的「移動豪宅」賓士邁巴赫（Maybach）S500系列，警方到場調查，駕駛邁巴赫的林姓男子涉嫌酒駕，當場從「無辜被害人」成「酒駕現行犯」，警方依法究辦。

台82線嘉義段5車連環撞釀5傷 駕駛酒測全數零

台82線快速道路西向7.4公里處昨天下午4時許發生5車連環追撞事故，造成5人受傷送醫，所幸均無生命危險。警方初步調查，疑為一輛小貨車追撞前方自小客車後，引發後方車輛連環碰撞，詳細肇事原因仍待調查釐清。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。