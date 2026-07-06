大貨車失控橫躺車道影片瘋傳 嘉義警澄清為7月1日事故

嘉義縣水上鄉大貨車失控翻覆的驚悚畫面近日在網路社群瘋傳，大貨車疑為閃避前方小客車，突然失控衝向對向車道，衝撞分隔島後橫躺路面。圖／警方提供 嘉義縣水上鄉一段大貨車失控翻覆的驚悚畫面近日在網路社群瘋傳，影片中大貨車疑為閃避前方小客車，突然失控衝向對向車道，揚起大片塵土後橫躺路面，阻斷車流，驚險畫面引發網友熱議，紛紛留言質疑駕駛未保持安全距離或疑似分心駕駛。警方表示，該事故實際發生於7月1日下午，並非近日新事故。

水上分局表示，事故發生於7月1日下午4時44分，地點位於水上鄉水上交流道往朴子方向。46歲關姓男子駕駛大貨車沿嘉168縣道由東往西行駛，行經路口時疑未注意前方車況，閃避前方車輛時不慎撞擊號誌燈桿後翻覆，占用車道，所幸無人受傷。

警方獲報後立即派遣水上分駐所前往處理，太保分駐所協助交通疏導，翻覆車輛於下午5時31分完成拖吊排除，歷時近1小時恢復通行。事故並造成交通號誌受損及路面油漬，已分別通知嘉義縣政府及水上鄉公所派員處理。

警方表示，關姓駕駛酒測值0，排除酒駕，詳細肇事原因仍待進一步調查釐清。

由於事故影片近日才在網路社群平台廣泛流傳，不少網友留言表示「本以為前方車輛會衝，沒想到停等紅燈」、「眼睛沒在看紅燈」、「開車技術差又愛衝」、「駕駛只會衝不會保持安全距離」、「還好沒有波及其他用路人」，也有人臆測是否涉及滑手機、疲勞駕駛等情形。不過警方強調，目前事故原因尚未調查完成，外界不宜自行推測，仍應以調查結果為準。

警方提醒，大型車輛因車重及煞車距離較長，行經路口應減速慢行、保持安全距離，並隨時注意前方車流狀況，以降低事故風險。

大貨車翻覆驚悚畫面網瘋傳，警方：事故無人傷、肇因待查。圖／警方提供

大貨車翻覆驚悚畫面網瘋傳，警方：事故無人傷、肇因待查。圖／警方提供